Г. Науседа: Каждый литовец может помочь белорусским братьям

Президент Гитанас Науседа говорит, что каждый литовец может словом или своим опытом поддержать белорусов, стремящихся к демократическим переменам.

Об этом глава государства заявил сегодня в Кайшядорском костеле во время празднования 100-летия со дня рождения кардинала Винцентаса Сладкявичюса.

«Давайте и сами будем расти, и поможем расти нашим белорусским братьям, которые сегодня подвергаются точно таким же притеснениям. В царстве тьмы происходит насилие, но люди поднимается, чтобы его превозмочь. Мы можем им помочь добрым словом, поддержкой, собственным опытом. И это будет самым большим подарком соседнему народу. Наверное, не случайно так совпало, что сегодня мы отмечаем этот славный юбилей, а вечером все вместе выйдем на «Путь свободы», - говорит Г. Науседа.

По подсчетам организаторов «Пути свободы», 23 августа с 19:00 на улицах Вильнюса и на Минском шоссе в живую цепь встанут более 40 тыс. человек. К инициативе присоединяются другие города Литвы, а также зарубежные страны, в том числе Латвия, Эстония, Украина и Грузия.

С 17:00 из временной студии Радио LRT, расположенной в Мядининкай, на границе с Беларусью, начнется специальная трансляция – в прямом эфире прозвучат высказывания участников мероприятия, будут транслироваться репортажи журналистов, сделанные в разных точках на «Пути свободы». Акция также будет транслироваться в прямом эфире на портале LRT.lt.