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2020.08.23 16:00

В мире проходят акции солидарности с протестующими в Белоруссии

Радио «Cвобода»2020.08.23 16:00
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Акция солидарности с протестующим в Белоруссии проходят сегодня в разных странах мира.

В Тбилиси активисты встали живой цепью у посольства Белоруссии в Грузии.

В цепь в поддержку народа Белоруссии в Риге сегодня встали около 400 человек, в том числе многие кандидаты в мэры столицы на предстоящих выборах, сообщает LETA. Мероприятие посетил также президент Эгил Левитс. Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги Белоруссии и флаги Латвии, Литвы и Эстонии.

В Литве около 50 тысяч человек встанут живой цепью из центра Вильнюса до границы с Белоруссией – это примерно 32 километра. В мероприятии планирует принять участие президент Литвы Гитанас Науседа. Он призвал граждан страны поддержать соседнюю республику на её пути к переменам.

Мероприятия в странах Балтии проходит в 31-ю годовщину Балтийского пути.

23 августа 1989 года в день 50-летия подписания пакта Молотова-Риббентропа более миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии выстроились в цепочку от Вильнюса до Таллина через Ригу. Люди держались за руки под песню "Пробуждается Балтия". Ничего подобного в Европе ни до, ни после не происходило. Мирная массовая гражданская акция внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в истории живая цепь, а также в список мировой памяти ЮНЕСКО.

Пакт Молотова – Риббентропа – договор о ненападении между Германией и Советским Союзом подписан 23 августа 1939 года в Москве. К договору прилагался секретный протокол, который определил сферы влияния Москвы и Берлина в Центральной и Восточной Европе. Это позволило нацистской Германии напасть на Польшу, а Советскому Союзу – захватить Эстонию, Латвию и Литву.

Радио Свобода

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Белоруссия# Беларусь# Литва# Латвия# Эстония# Балтийский путь

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