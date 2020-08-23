Алексей Кромский. Крах СССР

На этой неделе исполнилось 29 лет августовскому путчу.

Девятнадцатого августа 1991 г. ГКЧП ввел в Москву танки. Заблокировав М. Горбачева на даче в Форосе, они захотели уничтожить молодую российскую демократию. Так 29 лет назад агонизировала империя зла.

Через 2 дня после провала путча, Украина объявила о своей независимости. Таким образом, группа советских высокопоставленных руководителей своими руками ликвидировала СССР, как империю зла. З. Бжезинский говорил о том, что без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Она может бороться за имперский статус (что мы и наблюдаем сейчас), но де-факто становится азиатским государством на периферии.

Исходя из результата, который получили заговорщики, с анализом в ведомстве Крючкова были большие проблемы. Понятно, что Советский Союз был обречен. Очевидно, что оккупированные Советским Союзом Латвия, Литва и Эстония не собирались подписывать никакой союзный договор. То есть на момент проведения неуклюжего переворота, СССР де-факто уже не существовал. Во всяком случае — в количестве 15 республик. Но главным могильщиком империи зла стала Незалежная Украина. Леонид Макарович Кравчук взял на себя политическую ответственность за решение, принятое Верховной Радой, чем навсегда вошел в историю.

Напомним, что Киев решил покинуть концлагерь под названием СССР несмотря на уговоры и визит в столицу Украины Президента США Дж. Буша-старшего. Интересным фактом является то, что никто из 19-ти миллионной армии членов КПСС не вышел защищать советский режим. Напротив, сторонники свободы и демократии собрались у Белого Дома. Седовласый и статный красавиц Ельцин на танке, зачитывающий указ о незаконности ГКЧП в окружении москвичей, стал яркой иллюстрацией того романтического настроения, царившего в массах.

Тогда казалось, что авторитаризм похоронен навсегда, что совсем скоро свободная и демократическая Россия станет членом европейской семьи и частью цивилизованного мира. Спустя 30 лет лишь 9% россиян называют августовские события победой демократии. По данным «Левада-центра», 41% представителей «народа-богоносца» считают, что путч был трагическим событием, имевшим гибельные последствия для страны. Российский истеблишмент искренне убежден, что Москва не проиграла «холодную войну». Люди из питерской подворотни уверены, что крах советской модели не был предрешен. Согласно убогому мышлению «эффективных менеджеров», Кремль добровольно согласился присоединиться к клубу западных стран.

Имперская болезнь людей, по недоразумению считающихся элитой, подталкивает к новым войнам, нападениям на соседей. Россия ведет себя так, как будто СССР и не распадался. Влажные мечты нынешних правителей полностью совпадают с менталитетом членов ГКЧП. Они пытаются предложить западу новую «ялтинскую конференцию». Они так же некомпетентны, как их патроны из ГКЧП, ибо забывают о том, что Россия больше не империя. Это всего лишь региональное, сырьевое государство. Или «ржавая бензоколонка, прикидывающаяся страной».

Советский союз был построен на лжи. Нынешняя Россия также строится на лжи. Россиянам нравится ощущать себя «великими», они испытывают фантомные боли. Ресентимент по отношению к западу, разжигаемый «министерством правды», способствовал авторитарному реваншу. Однако идею имперского реванша русскому народу навязал отнюдь не Президент Путин. Та Россия, которую соорудил Путин, вполне может его пережить, учитывая имманентные свойства русского менталитета. Колбаса по 2,20 руб. и водка по 3,62 руб. важнее для 41% жителей этой несчастной страны. Для тех же 9% граждан, которым свобода важнее желудка, важно не повторять ошибок романтиков-реформаторов из 1991 года, когда откроется новое окно возможностей. Чтобы навсегда ликвидировать ГКЧП, необходимо провести масштабную декоммунизацию, запретить коммунистическую партию и провести люстрацию. Ну а глобальный мир вылечит имперскую болезнь в сознании.

Новая молодежь в прекрасной России будущего уже не имперцы, а граждане мира. И это последний шанс.

Эхо Москвы