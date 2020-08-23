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2020.08.23 11:16

Полиция взяла под охрану клинику в Берлине, где лечат Навального

DW2020.08.23 11:16
Полицейская охрана у клиники Charite
Полицейская охрана у клиники Charite / Twitter (МБХ медиа)

Больница Charite взята полицией под круглосуточную охрану. Российский оппозиционер был накануне доставлен в Charite из России в тяжелом состоянии с подозрением на отравление.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, куда накануне был доставлен спецсамолетом из России оппозиционер Алексей Навальный, сообщил корреспондент издания "МБХ Медиа" из столицы ФРГ в воскресенье, 23 августа. Возле клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Накануне еще задолго до того, как машина скорой помощи с Навальным подъехала к Charite, полиция попросила журналистов покинуть территорию клиники, всех сотрудников СМИ вывели за шлагбаум.

Госпитализация Навального

Самолет с Навальным вылетел из Омска утром 22 августа по местному времени после многочасовой задержки, поскольку российские власти настаивали на соблюдении летчиками норматива об отдыхе. Решение перевезти Навального в ФРГ было принято после консилиума с немецкими врачами, специально прилетевшими из Германии, чтобы забрать политика на лечение. Днем ранее российские врачи объявили Навального нетранспортабельным.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

DW

Полицейская охрана у клиники Charite
Полицейская охрана у клиники Charite
Полицейская охрана у клиники Charite
1 / 1Twitter (МБХ медиа)
Полицейская охрана у клиники Charite
# Россия# Германия# Навальный

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