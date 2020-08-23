Новости

2020.08.23 13:40

Коронавирус: в ООН опасаются голода "библейских масштабов"

DW2020.08.23 13:40
Švarus vanduo - didelė prabanga visoje Afrikoje.
Švarus vanduo - didelė prabanga visoje Afrikoje. / Shutterstock nuotr.

Для гуманитарной деятельности по предотвращению голода в 83 странах Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН в ближайшие полгода потребуется почти 5 млрд долларов.

Из-за пандемии коронавируса мир может столкнуться с голодом "библейских масштабов". Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли в интервью российскому государственному информагентству ТАСС в субботу, 22 августа.

По словам Бисли, все имеющиеся сейчас данные, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, "указывают на настоящую катастрофу". "Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", - сказал Бисли. По его словам, для осуществление гуманитарной деятельности по смягчению последствий пандемии в 83 странах в ближайшие полгода ВПП потребуются около 5 млрд долларов.

Koronaviruso protrūkis Pietų Afrikos Respublikoje
Koronaviruso protrūkis Pietų Afrikos Respublikoje / AP nuotr.

В каких регионах мира угроза голода особенно велика

По данным организации, особенно драматично ситуация складывается в Латинской Америке, а также Восточной и Центральной Азии. "Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия", - подчеркнул Бисли.

Всемирная продовольственная программа, входящая в систему ООН, была создана в 1963 году для оказания продовольственной помощи развивающимся странам. Ее координация происходит в штаб-квартире в Риме. Проекты в рамках ВПП должны способствовать экономическому и социальному развитию этих государств.

DW

Švarus vanduo - didelė prabanga visoje Afrikoje.
Koronaviruso protrūkis Pietų Afrikos Respublikoje
Švarus vanduo - didelė prabanga visoje Afrikoje.
Švarus vanduo - didelė prabanga visoje Afrikoje.
1 / 2Shutterstock nuotr.
Koronaviruso protrūkis Pietų Afrikos Respublikoje
Koronaviruso protrūkis Pietų Afrikos Respublikoje
2 / 2AP nuotr.
Švarus vanduo - didelė prabanga visoje Afrikoje.
Koronaviruso protrūkis Pietų Afrikos Respublikoje
# В мире# коронавирус# голод

Популярно

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.08.23 10:25

От Вильнюса до Мядининкай: завершена регистрация для участия в акции поддержки Беларуси «Путь свободы»

Aleksejus Navalnas

Новости

2020.08.22 16:10

Врачи Charite приступили к диагностике Алексея Навального

Aliaksandras Lukašenka

Новости

2020.08.22 18:47

Лукашенко поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия Беларуси

Артемий (Кищенко)

Новости

2020.08.22 17:20

Минская митрополия РПЦ отмежевалась от проповеди гродненского архиепископа о событиях в Белоруссии

Kaukės. Koronavirusas

Новости

2020.08.23 12:31

В Литве за минувшие сутки был выявлен 41 новый случай COVID-19, в основном – в Вильнюсском регионе

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.08.23 12:58

Протесты в Беларуси: Власти стянули в центр Минска водометы, автозаки и спецтехнику пополняется

Леонид Гозман в обществе "Мемориал"

Новости

2020.08.23 09:05

Леонид Гозман. Беларусь – объявление войны

Sviatlana Cichanouskaja

Новости

2020.08.23 08:00

Тихановская: В Литве я чувствую себя в полной безопасности

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.08.23 11:04

Мария Колесникова: Белорусский народ содержит людей, которые в него потом стреляют

Romainas Gary

Новости

2020.08.22 14:45

Ромен Гари – мастер псевдонимов, сумевший дважды получить литературную премию

5
Поиск