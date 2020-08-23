Коронавирус: в ООН опасаются голода "библейских масштабов"

Для гуманитарной деятельности по предотвращению голода в 83 странах Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН в ближайшие полгода потребуется почти 5 млрд долларов.

Из-за пандемии коронавируса мир может столкнуться с голодом "библейских масштабов". Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли в интервью российскому государственному информагентству ТАСС в субботу, 22 августа.

По словам Бисли, все имеющиеся сейчас данные, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, "указывают на настоящую катастрофу". "Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", - сказал Бисли. По его словам, для осуществление гуманитарной деятельности по смягчению последствий пандемии в 83 странах в ближайшие полгода ВПП потребуются около 5 млрд долларов.

Koronaviruso protrūkis Pietų Afrikos Respublikoje / AP nuotr.

В каких регионах мира угроза голода особенно велика

По данным организации, особенно драматично ситуация складывается в Латинской Америке, а также Восточной и Центральной Азии. "Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия", - подчеркнул Бисли.

Всемирная продовольственная программа, входящая в систему ООН, была создана в 1963 году для оказания продовольственной помощи развивающимся странам. Ее координация происходит в штаб-квартире в Риме. Проекты в рамках ВПП должны способствовать экономическому и социальному развитию этих государств.

DW