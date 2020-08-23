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2020.08.23 09:05

Леонид Гозман. Беларусь – объявление войны

Леонид Гозман, "Эхо Москвы"2020.08.23 09:05
Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
Леонид Гозман в обществе "Мемориал" / Facebook

Александр Лукашенко официально объявил войну народу Республики Беларусь.

Именно объявление войны означают его дурацкие заявления о передвижении войск НАТО, о планах отторжения Гродненской области, о том, что на штыках НАТО в страну будет привезен «альтернативный президент». Отныне все протестующие – люди на площадях, члены Координационного советы, женщины в цепях солидарности – никакая не оппозиция, а агенты наступающего агрессора. А на войне, как на войне!

Значит, можно использовать армию. Значит, можно стрелять по толпе. Значит, можно объявить чрезвычайное положение и всех мало-мальски засветившихся арестовать. И главное, можно открыто и официально обратиться за помощью к старшему брату – нападение извне.

У минского диктатора нет никаких внутренних барьеров. Он пойдет до конца, он прольет сколько угодно крови. Может, он, действительно, верит, что именно он – судьба Беларуси, что защищает он не себя, а страну. Но не важно, что происходит в его уже не очень, по-видимому, здоровой голове – важно, что, фактически, он подал сигнал к атаке.

Его можно было бы поставить на место, но для этого нужны согласованные действия России и Евросоюза — шансов ноль! А реально остановить его может лишь сопротивление народа, которое, кстати, в какой-то момент может породить сомнения в рядах его карателей – и рядовых, и генералов. В их сознании, не исключено, есть какой-то предел злодейства, на превышение которого они не пойдут.

В любом случае, мужества и удачи людям Беларуси! Дай вам Бог пережить все это и победить! Жыве Беларусь!

Эхо Москвы

Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
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Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
# Белоруссия# Беларусь# Лукашенко# война# Мнения

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