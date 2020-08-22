Александр Лукашенко привёл армию в боевую готовность

Против Беларуси применяется сценарий цветных революций, особенность нынешней ситуации в стране - в использовании внешнего фактора. Александр Лукашенко выступил с таким заявлением в субботу, во время посещения военного полигона под Гродно, сообщило белорусское агентство БЕЛТА.

Впервые за 25 лет Лукашенко привёл вооружённые силы в полную боевую готовность. "Украинская правда" сообщает со ссылкой на белорусские официальные источники, что войска переброшены на западное направление.

Исполняющий обязанности президента Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что вместо того, чтобы заниматься экономикой и решать другие насущные вопросы, ему приходится заниматься стабилизацией обстановки.

Решение о приведении в полную боевую готовность основных частей вооружённых сил республики Лукашенко назвал "самым серьёзным".

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", заявил Александр Лукашенко.

Сухопутные войска вооружённых сил Белоруссии, по данным за 2016 год, насчитывают около 17 тысяч человек.

Радио Свобода