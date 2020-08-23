ФАКТЫ LRT. Перед выборами политики манипулируют коронавирусом – как не дать себя обмануть?

Член Сейма социал-демократ Юлюс Сабатаускас распространил сообщение, в котором утверждалось, что во время карантина якобы возросло количество смертей – не считая жертв коронавируса, в этом году «скончалось на 700 человек больше, чем в 2019 году».

Утверждение, что коронавирус в Литве унес большее количество жертв, повторяется не в первый раз – ФАКТЫ LRT снова проверили, стоит ли пугаться.

Страхи распространяет оппозиция

Нынешним летом аргументы, аналогичные аргументам Ю. Сабатаускаса, высказывали парламентские консерваторы и либералы. LRT уже писало, как людей обманывали речами, будто во время карантина невероятно возросло количество смертей. На основании этой критики, была принята и резолюция Сейма о положении в системе здравоохранения.

Текст Ю. Сабатаускаса в Фейсбуке получил более 2,5 тыс. реакций – люди высказывали недовольство системой здравоохранения, работой нынешнего министра, а также обвиняли медиков в «умерщвлении» людей, критиковали карантинные ограничения и даже высказывали предположения, что карантин является неким «планом».

Говоря о возросшем количестве смертей, политики ссылаются на реальное явление, отмеченное не в одном государстве мира, когда во время пандемии происходит так называемый скачок смертей – это означает, что скончалось как никогда много людей, иногда даже в несколько раз больше обычного, возможно, из-за того, что в сфере здравоохранения произошел сбой в предоставлении услуг.

NEW: we’ve updated our excess mortality tracker, the gold-standard measure for Covid deaths, allowing like-for-like comparisons btwn countries



UK had 43,000 more deaths than usual in March & April vs 22,000 reported Covid deaths at the time



Free to read: https://t.co/pSx03b2kdL pic.twitter.com/loM7I78yqc — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) May 6, 2020

Именно к тому, что была нарушена работа медицинских учреждений, и апеллировали оппозиционные политики, но они не были правы, когда говорили, что кризис в системе здравоохранения косил жизни.

Julius Sabatauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Какова ситуация на самом деле?

Ю. Сабатаускас упоминает, что в этом году, «в период ограничений», скончалось на 700 человек больше, чем годом ранее. Но насколько это число верно и что оно показывает?

Как свидетельствуют данные департамента статистики, с начала карантина, т. е. с марта месяца, до июля действительно скончалось на 656 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший скачок отмечается в июне месяце – в этом году в начале лета умерло на 383 человека больше, чем в том же месяце прошлого года.

ФАКТЫ LRT уже писали, что это колебание не является из ряда вон выходящим. Это явствует из графика, созданного социологом, доцентом факультета философии Вильнюсского университета Даумантасом Стумбрисом, который мы приводим в обновленном виде. Ученый советует обращать внимание не на общее количество умерших, а на то, сколько смертей приходится на 100 тыс. жителей, поскольку этот показатель более точен – число жителей в Литве постоянно меняется. А также учитывать данные, по крайней мере, пяти последних лет, а не только 2019 года, как делается в данном случае.

«Очень трудно комментировать публикацию, в которой пишется о числах, но не указываны временные промежутки, не указано, какие показатели оцениваются, и т. п., – критикует Д. Стумбрис цифры, представленные Ю. Сабатаускасом. – В различные дни, недели, месяцы колебания количества смертей [всегда] довольно высоки».

Однако, по словам социолога, он согласен с мнением, что ограничение доступности медицинских услуг могло отразиться на состоянии здоровья жителей. Он говорит, что за вызывающим беспокойство показателем следует и дальше следить, потому что вообще количество смертей в Литве в последнее время снижается.

Koronavirusas; ligoninė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Искусственно раздуваемый скандал»

«Нам иногда звонят политики и даже не особенно слушают, что ты им говоришь, потому что ищут подтверждения собственным мыслям», - о том, как политики используют статистику в нужном для себя русле, говорит Сандра Мякшрюнайте, руководитель отдела наблюдения за летальльными случаями и их причинами Института гигиены.

Она не раскрыла, какие конкретные политики делали это, однако упомянула, что это происходило во время карантина, при Сейме нынешнего состава.

Утверждения о том, что из-за коронавируса вся система охраны здоровья литовских жителей оказалась под ударом, С. Мякшрюнайте назвала «искусственно раздуваемым скандалом».

«Этого увеличения нет, потому что все, кто сравнивает годы, сравнивают с 2019 годом, а 2019-ый был таким, когда количество смертей было намного ниже, – говорит специалистка. – Смерть является очень редким явлением в литовской популяции – всего 100 человек в день. Количества этих смертей недостаточно, [чтобы проводить расчеты], и поэтому и число колеблется».

Statistikos departamentas / E. Genio/LRT nuotr.

Именно Институт гигиены регистрирует причины смерти. Как обращает внимание и Ю. Сабатаускас, во время карантина не было возможности узнать, отчего умирали люди, поскольку с осени произошел сбой в работе Центра регистров.

Однако С. Мякшрюнайте говорит, что Институт гигиены уже получил все данные и в настоящее время частями их систематизирует, на следующей неделе планируется обнародовать причины смертей в мае месяце, а с октября работать в обычном режиме.

Panevėžys, kapinės / E. Blaževič/LRT nuotr

Статистика коронавирусной пандемии – только через год?

На вопрос, когда можно будет делать выводы на основании статистики, специалисты упоминают конец года.

«Лучше всего делать выводы в конце года, когда придет больше данных, особенно о причинах смертей по разным социальным, демографическим группам жителей, и оценивать сравнительные показатели», - говорит Д. Стумбрис.

С. Мякшрюнайте упомянула, что точные причины смертей станут известны в апреле-августе следующего года, поскольку сейчас Институт гигиены оглашает лишь предварительные данные. По ее словам, это происходит из-за того, что в родильных учреждениях задерживаются исследования, их результаты уточняются. «Другие страны вообще не оглашают предварительных данных», - о том, что в других государствах статистика смертей прояснится еще позже, говорит представительница Института гигиены. По ее словам, причины смертей публиковать не торопят ни Всемирная организация здоровья, ни Евростат, поскольку считается, что для этого требуется время.

В настоящее время объявлена информация о причинах смертей в марте и апреле; утверждается, что ситуация в целом похожа на предыдущие годы. Более половины жителей Литвы в начале весны умерли от болезней кровеносной системы, на втором месте – злокачественные опухоли, на третьем – внешние причины смерти.

Ю. Сабатаускас: помощь людям нужна всегда

Мы попросили члена Сейма Ю. Сабатаускаса прокомментировать высказывание о смертности от коронавируса. Он согласился с тем, что выводы следует делать в конце года, – по его словам, он хотел обратить внимание на критическое положение в системе здравоохранения.

«С начала карантина была ограничена возможность получить медицинскую помощь, люди не могли своевременно обращаться в здравоохранительные учреждения. Сегодня ситуация, возможно, и изменилась, потому что с июля возобновлено оказание услуг. Но мы видим, что ограничения снова приближаются к карантинному уровню, – сказал он. – Я хотел обратить внимание на то, что [медицинская] помощь людям необходима всегда, и неважно, есть пандемия или нет».

ВЕРДИКТ

Манипуляция

Литовские политики и вновь распространяют неточную информацию о коронавирусе: хотя количество смертей несколько возросло, эксперты не считают, что это колебание должно вызывать беспокойство, и обращают внимание на то, что подобные цифры должны обсуждаться не во время предвыборной кампании, а в конце года – по получении сведений за более длительный период.