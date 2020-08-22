Новости

2020.08.22 18:47

Лукашенко поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия Беларуси

DW2020.08.22 18:47
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

После закрытий бастующих в Беларуси предприятий "люди остынут", а власти решат, кого пригласить на работу, заявил президент Александр Лукашенко на проправительственном митинге в Гродно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 22 августа, призвал глав регионов в ближайшие дни закрыть предприятия, на которых проходят забастовки. "Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим", - заявил он на провластном митинге в Гродно. Политик считает, что в таком случае "люди остынут". "Разберемся потом, кого пригласить на это предприятие", - отметил он.

Кроме того, Лукашенко предостерег священнослужителей от вмешательства в политику. "Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы - не для политики", - подчеркнул действующий глава государства.

Лукашенко приравнял большинство снимков избиений к фейкам

Политик не оставил без внимания тему избиений и пыток задержанных после протестов. Лукашенко назвал большинство снимков людей, избитых силовиками, "постановочными кадрами". "Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит? 60 процентов показывали синяки. 60 процентов - постановочные кадры!" - заявил он. При этом президент призвал участников провластного митинга "простить" силовиков, "даже если они где-то ошиблись".

В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, действующий президент республики получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью.

DW

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
1 / 1AP nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
# Белоруссия# Беларусь# Лукашенко

Популярно

Palaikymas Aleksėjui Navalnui

Новости

2020.08.21 20:43

Алексей Навальный будет доставлен в Берлин для лечения

6
VUL Santaros klinikos. Gydytojai. Ligoninė

Новости

2020.08.22 11:55

В минувшие сутки в Литве зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса, еще один человек умер

Aleksejus Navalnas

Новости

2020.08.22 16:10

Врачи Charite приступили к диагностике Алексея Навального

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.08.22 11:29

Что будет после протестов? Эксперты о шансе Колесниковой и уходе Лукашенко

Vytautas Petras Plečkaitis

Новости

2020.08.22 10:30

Витаутас Плечкайтис. Время диктатора прошло: другой – не украинский – белорусский Майдан

Vytautas Landsbergis

Новости

2020.08.22 13:20

Витаутас Ландсбергис. Псевдоевропа, похищение коровы

Aleksejus Navalnas

Новости

2020.08.22 10:34

Самолёт с Алексеем Навальным приземлился в аэропорту Берлина

Omsko oro uoste matomas specialusis vokiečių medicinos lėktuvas, paruoštas išskraidinti Rusijos opozicijos lyderį Aleksejų Navalną iš Omsko ligoninės.

Новости

2020.08.22 09:49

Самолет с Навальным вылетел в Берлин

Rinkimai Baltarusijoje

Новости

2020.08.21 20:54

Тихановская подала иск о непризнании результатов выборов

Tolimųjų Rytų protestai

Новости

2020.08.22 11:04

В Хабаровске седьмую субботу подряд люди вышли на митинг за Фургала

Поиск