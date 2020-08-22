Врачи Charite приступили к диагностике Алексея Навального

Специалисты берлинской клиники Charite проводят подробную диагностику Навального. О дальнейших шагах будет сообщено по ее окончании.

Специалисты университетской клиники Charité в Берлине в субботу, 22 августа, приступили к обследованию российского оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщила DW официальный представитель клиники Мануэла Цингль (Manuela Zingl), в настоящий момент проводится всесторонняя диагностика Навального.

"По окончании обследования и согласования с семьей (Алексея Навального. - Ред.) лечащие его врачи сделают заявление о заболевании и о методах лечения", - добавила Цингль.

Самолет с находящимся в коме Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту Тегель утром 22 августа.

Возможное отравление Алексея Навального

По данным пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Ярмыш предполагает, что политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай: "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость". Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) заявила, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

Поначалу главврач омской больницы, куда госпитализировали Навального, утверждал, что на "консилиуме с немецкими врачами" было принято решение не переправлять Навального в Берлин до стабилизации состояния. Однако в немецком фонде Cinema for Peace, отправившем самолет с медиками за оппозиционером, заявили, что это не так и бригада врачей из Германии посчитала пациента транспортабельным.

DW