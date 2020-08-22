В Литве более 22 тыс. молодых людей приглашены учиться в университеты и коллегии

По результатам основного приема в литовские высшие учебные заведения, приглашения получил 22 271 абитуриент.

Большинство поступающих в этом году выбрало Вильнюсский университет. Государство более всего будет финансировать в этом вузе изучение права и экономики, а также изучение программных систем в Каунасском технологическом университете.

Больше, чем в прошлом году

По данным Литовской ассоциации высших школ по организации общего приема, в этом году в ходе основного приема было отправлено почти на 2 тысячи приглашений больше, чем в прошлом году.

Приглашения обучаться в университетах получили 12 122 молодых человека, в коллегиях – 10 149.

Государство предлагает финансировать обучение или платить стипендии 13 654 студентам: 9 226 – в университетах, 4 428 – в коллегиях.

На места, не финансируемые из государственного бюджета, приглашено 8 617 абитуриентов: 2 896 – в университетах, 5 721 – в коллегиях.

В ходе основного приема Литовская ассоциации высших школ по организации общего приема получила в этом году прошения более чем от 29 тыс. лиц.

Самый популярный – ВУ

Vilniaus universitetas / BNS nuotr.

По данным Литовской ассоциации высших школ по организации общего приема, наибольшее количество абитуриентов примет Вильнюсский университет, туда были приглашены 4 682 человека.

Учиться в Университете им. Витаутаса Великого приглашено 1 516, в Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса – 1 400, в Каунасском технологическом университете – 1 305, в Литовском университете медицинских наук – 983 человека.

Среди наименее востребованных вузов в этом году оказались Клайпедский университет (290), Университет спорта (250), Литовская академия музыки и театра (195).

Из пожелавших учиться в коллегиях больше всего студентов-первокурсников будет приглашено в Вильнюсскую коллегию (2 237), коллегию социальных наук (2 074) и Каунасскую коллегию (1 664).