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2020.08.22 11:55

В минувшие сутки в Литве зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса, еще один человек умер

LRT.lt, BNS2020.08.22 11:55
VUL Santaros klinikos. Gydytojai. Ligoninė
VUL Santaros klinikos. Gydytojai. Ligoninė / V. Balkūno nuotr.

В Литве за прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев коронавируса, 1 766 человек выздоровели, а всего с начала пандемии подтверждено 2 594 случая.

Национальный центр общественного здоровья сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтверждено 30 случаев коронавирусной инфекции (COVID-19). 16 из них зарегистрированы в Каунасском, 12 – в Вильнюсском уезде. Еще 2 случая подтвердились у жителей Утенского уезда.

После контакта с заболевшими заразились 27 человек, обстоятельства заражения двух человек пока не известны. Кроме того, вчера в Каунасе был зарегистрирован 1 ввезенный случай – заболевание COVID-19 было подтверждено у человека, приехавшего из Узбекистана для работы в логистической компании.

В Литве – 84-я смерть

По сообщению Национального центра общественного здоровья, в каунасской клинике скончался человек, инфицированный коронавирусом человек. Это уже 84-я смерть в стране. Умершие принадлежали к возрастной группе 80-89 лет и имели сопутствующие заболевания.

У новой жертвы COVID-19 подтвердился 20 августа. Установлено, что он заразился в домашних условиях после контакта с больным родственником.

По сообщению Национального центра общественного здоровья, всего в Литве с начала пандемии у конкретных людей подтверждено 2 594 случая заболевания COVID-19, 731 человек все еще болеет, 1 766 – выздоровели.

Работники общественного здравоохранения призывают людей соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции – регулярно мыть руки, прикрывать рот во время кашля, носить средства индивидуальной защиты, придерживаться физической дистанции и т. д.

VUL Santaros klinikos. Gydytojai. Ligoninė
VUL Santaros klinikos. Gydytojai. Ligoninė
VUL Santaros klinikos. Gydytojai. Ligoninė
1 / 1V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos. Gydytojai. Ligoninė
# Литва# коронавирус

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