Пятилетка не в срок. "Экстренный" пленум ЦК ТПК и судьба собак в КНДР

Несколько дней назад в мировых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын срочно созывает "экстренный" пленум ЦК Трудовой партии Кореи, на котором должны быть приняты "судьбоносные" решения. Пленум действительно состоялся, несколько изданий сообщили, что Ким Чен Ын предоставил на нем больше полномочий своей сестре Ким Ё Чжон, об усилении политического влияния которой много говорилось в последние месяцы, особенно во время предполагаемой тяжелой болезни Кима.

Незадолго до пленума ЦК ТПК в южнокорейском еженедельнике "Чосон ильбо" появилась информация о том, что Ким Чен Ын запретил содержать домашних собак в КНДР, так как они якобы являются ярким символом капитализма. Собаки, по мнению Кима, представляют "буржуазную идеологию упадка". Источникам "Чосон ильбо" якобы стало известно, что у хозяев уже даже начали насильно отнимать питомцев для передачи в зоопарки или продажи в рестораны собачьего мяса.

На вопросы РС отвечает профессор Университета Кунмин в Сеуле, специалист по проблемам Корейского полуострова Андрей Ланьков.

– В скупых сообщениях о пленуме Трудовой партии Кореи говорится о том, что Ким Чен Ын якобы делегировал часть своих полномочий другим людям в руководстве. Вы можете подтвердить эти сообщения?

– Нет, я, конечно, не могу их подтвердить, потому что эти сообщения, хотя они и появились в печати в связи с пленумом, в действительности к нему никакого отношения не имеют. Дело в том, что вчера утром один из депутатов южнокорейского парламента рассказал о том, что говорили во время очередного брифинга представители южнокорейской разведки. Брифинги проводятся формально за закрытыми дверями, но как-то сложилась традиция, что то, что там говорится, через какое-то время становится известным прессе. Так вот, то, что вы сказали, – заявление о том, что Ким Чен Ын якобы принял решение делегировать полномочия таким людям, как его сестра Ким Ё Чжон, премьер-министр, ярый реформатор Ким Док Хун и так далее, – все это исходит не из опубликованных сообщений о пленуме (довольно кратком, действительно), а именно из этого брифинга Южнокорейской национальной службы разведки. Это совсем другое сообщение, которое случайно в мировых СМИ оказалось в одном пакете с сообщением о пленуме.

–​ О пленуме раньше сообщали о том, что это некий "экстренный" пленум. Многие ждали большого сюрприза, возможно, даже официального заявления о том, что КНДР теперь владеет ядерным оружием. Что же там происходило? Почему он был созван? И действительно ли это был экстренный пленум?

– Одна из особенностей Ким Чен Ына, которая отличает его от его отца, заключается в том, что он с куда большей почтительностью относится, скажем так, к букве официальных документов Трудовой партии Кореи, в первую очередь, к ее уставу. В частности, при Ким Чен Ире, за весь период его правления с 1994 по 2011 год, не было проведено ни одного формального пленума ЦК ТПК. При Ким Чен Ыне пленумы стали проводиться достаточно регулярно. С 2016 года, когда формально был избран нынешний состав ЦК, этот пленум был уже шестым.

Все это касается не только пленумов. Вообще, работа партийных органов начинает, скажем так, все больше идти "по уставу". До определенной степени это можно сравнить с теми переменами, что произошли в Советском Союзе после смерти Сталина. Сталин, как известно, тоже не очень был озабочен тем, чтобы собирать в срок съезды и пленумы.

Периодичность проведения пленумов в Северной Корее, вообще говоря, не оговаривается толком в существующих инструкциях. Но они стали проводиться не менее одного-двух раз в год. В этом есть что-то необычное, только если сравнивать с предшествующим правлением.

Нынешний пленум, судя по всему, был посвящен в основном экономическим вопросам. Там прозвучало достаточно прямое и откровенное признание в том, что Северная Корея не выполнила свой предшествующий пятилетний план на 2016–2020 годы. Содержалась ссылка на объективные обстоятельства, множество неожиданно возникших трудностей. Спорить с этим невозможно: трудности были, и они действительно возникли неожиданно. Это был первый пункт. А вторым пунктом было заявление о том, что в январе следующего года соберется очередной восьмой съезд ТПК. За почти 75 лет северокорейской истории это, кажется, будет второй съезд вообще, который соберется в срок. Теоретически с 1956 года съезды должны были собираться раз в пять лет. На практике после 1956 года это будет первый съезд, который соберется в положенные сроки. Действительно, прошло пять лет после прошлого съезда, пора собирать следующий, его и собирают, как ни странно. Вот такой вот новый стиль у Ким Чен Ына: сказано собирать съезд – будет собирать съезд. Повестка дня съезда тоже уже официально объявлена – там будет приниматься следующий пятилетний план.

–​ Мы с вами несколько месяцев назад беседовали по поводу опасений, что Ким Чен Ын испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Его появление на пленуме развеяло эти сомнения?

– Он действительно, особых сомнений нет, испытывал проблемы со здоровьем. С середины апреля и до середины июля его практически не было видно. За все это время он появился на публике раз десять, причем, как правило, это были какие-то закрытые мероприятия, куда обычную публику не допускали. Но все резко изменилось примерно месяц назад – в середине июля. Такое впечатление, что врачи сказали ему, что он должен беречь себя на протяжении трех месяцев. Срок этот закончился, и он вернулся к очень активной деятельности.

Примерно с 15–20 июля Ким Чен Ын появляется везде. Он и на стройках руководит "на месте", как принято говорить в Северной Корее. И участвует во всяких заседаниях: то он на расширенном заседании Политбюро, то общается с экономическим руководством, то распекает генералов. То есть Ким вернулся к абсолютно нормальному и, кстати сказать, очень интенсивному своему графику.

Да, его три месяца практически не было видно. Да, у него странные ранки на левой руке, которые, скорее всего, показывают, что у него была какая-то операция на сосудах по современной технологии, когда через сосуды добираются до сердца. Но все это уже в прошлом. Сейчас он активен, как всегда.

–​ Вы упомянули, что на пленуме говорилось об экономических трудностях. И в связи с этим я не могу не спросить о сообщении, которое пришло несколько дней назад, о том, что Ким Чен Ын якобы запретил жителям Северной Кореи иметь собак как домашних животных. Мне вспоминается в этой связи Китай, в котором когда-то тоже собаки были запрещены именно потому, что считалось, что китайские граждане не могут позволить себе их содержание, когда страна борется с экономическими трудностями. Действительно ли такое распоряжение было дано? Если да, то какова судьба собак? И вообще, по-моему, это должна быть очень непопулярная мера, потому что речь идет о том, что собак отбирают у зажиточных северных корейцев.

– К этому сообщению я отношусь скептически. Я не могу стопроцентно утверждать, что это неправда. Надо подождать. Через несколько недель все станет ясно, но к тому времени читающая публика о сообщении забудет. И если оно окажется "уткой", а я бы, скажем так, ставил 4 к 1 или даже 8 к 1, что это "утка", то, естественно, главные мировые газеты не будут писать о том, что собачки-то по-прежнему в Северной Корее бегают. Прошла такая информация или, скорее, дезинформация. Она отпечатывается в мозгу у людей. Потом, даже если она опровергается, об этих опровержениях узнает очень узкий круг людей, который интересуется Северной Кореей.

Почему я отношусь к этой информации подозрительно? Во-первых, она пока прошла только в одном источнике – газете "Чосон ильбо". "Чосон ильбо" часто критикуют, говорят, что она, дескать, постоянно публикует "утки". Это отчасти правда, а отчасти нет. Газета действительно дает зачастую не подтверждающиеся сообщения, просто потому, что из всех южнокорейских газет она пишет о Северной Корее больше всего. И в том потоке информации, которая там идет, естественно, часто бывают случайные или преднамеренные ошибки.

Если говорить о сообщении о запрете собак, оно напоминает мне все-таки, скажем так, "черную пропаганду", которой занимаются южнокорейские правые. Причем я даже иногда не понимаю зачем. Но, в принципе, время от времени южнокорейские правые как на уровне СМИ, так и на уровне людей правых консервативных взглядов, скажем, в южнокорейских спецслужбах, подбрасывают такую вот компрометирующую дезинформацию о Северной Корее, которая выставляет страну в несколько комичном свете.

Можно вспомнить, как они несколько лет назад таким же образом заявили, что в КНДР, дескать, установлены только 2–3 типа причесок, что все мужчины должны носить прическу под Ким Чен Ына. Это была неправда, но усилен был образ Северной Кореи, как некой такой странной, простите за разговорное выражение, "крезанутой" страны. Я сразу скажу, что "крезанутого" там более чем достаточно. И, скажем, официальное регулирование причесок в Северной Корее реально имеет место. Но только не настолько утрированно.

Я пока в некотором недоумении, потому что, как говорится, один источник – это не источник в таких делах. Нужно подождать, когда информация подтвердится или будет опровергнута. Я ожидаю, что это сообщение будет опровергнуто, и через несколько месяцев мы узнаем, что собачки благополучно и радостно гавкают по Пхеньяну. Маленькие, кучерявенькие, ухоженные собачки в домах богатых северокорейцев.

Но, с другой стороны, Ким Чен Ын действительно порой склонен к импульсивным и странным решениям. И я не удивлюсь, точнее, слегка только удивлюсь, если узнаю, что домашних собак действительно запретили.

Радио Свобода