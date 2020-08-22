Власти Белоруссии заблокировали сайт Радио Свобода

Власти Белоруссии заблокировали доступ к сайту Радио Свобода и ещё более сорока изданий на территории страны. Об этом сообщает Белорусская служба РС.

В списке заблокированных — "Белсат", "Еврорадио", "Медиазона", белорусское подразделение спортивного сайта Sports.ru — "Трибуна", агентство "Регнум" и другие издания. Доступ ограничен к сайтам кандидатов на пост президента Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Николая Статкевича, передаёт Tut.by. Всего заблокированы около 40 сайтов.

В Белоруссии продолжается политический кризис, начавшийся после президентских выборов 9 августа. Власти объявили о победе президента Александр Лукашенко, находящегося у власти 26 лет. Оппозиция заявила о массовых фальсификациях и не признала результатов, утверждая, что победу одержала другой кандидат — Светлана Тихановская.

Радио Свобода