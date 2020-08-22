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2020.08.22 13:20

Витаутас Ландсбергис. Псевдоевропа, похищение коровы

Vytautas Landsbergis2020.08.22 13:20
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Нельзя допустить, чтобы красный фашизм украл демократию. Это произойдет, если два последних диктатора Европы выйдут победителями. Если те, кто избивал безоружных, садистски пинал лежащих, останутся в Беларуси у власти, и никакой Нюрнбергский трибунал вновь не даст оценки этим преступлениям против человечности, их крышеватели в Кремле снова будут потирать руки, посмеиваясь над униженной Псевдоевропой деляг и трусов.

К этому все идет.

Вскоре нам будет окончательно предложено не разевать рот и не говорить, что нелюди – это нелюди, вырожденцы – это вырожденцы, а признать, что вооруженные людоеды имеют суверенное право быть людоедами. Наказать их очень сложно, так, может, и не будем наказывать, продолжим заниматься любовью.

Людоеды пообещают какое-то время не есть людей, и мы избежим более серьезных последствий. И возможных убытков. Рабам не под силу самим освободиться от тиранов, плачут, чтобы только не погиб ни один борец за достоинство, вот и продолжают прозябать в рабстве.

Прозябает в рабстве и бывшая демократическая Европа, отныне – Псевдоевропа.

Может, в этом и заключался великий план, реализуемый ныне в ускоренном порядке и без капли жалости.

Данный текст – личное мнение автора, за которое редакция портала LRT.lt не несет ответственности.

Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Vytautas Landsbergis
# Ландсбергис# Мнения

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