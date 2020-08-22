Витаутас Плечкайтис. Время диктатора прошло: другой – не украинский – белорусский Майдан

Последний белорусский диктатор провел псевдовыборы и, к великому негодованию белорусов, в основном молодежи, был «избран» править страной еще на пять лет. Не будем гадать, как долго сможет он президентствовать в стране, где большая часть населения его терпеть не может и каждый день требует его отставки.

Беларусь – одна из восточнославянских стран, наиболее консервативное, экономически отсталое, наименее реформированное государство авторитарного типа, где в парламенте нет ни единого представителя оппозиции. До сих пор Беларусь всецело зависела от России как в политическом, так и в военном, энергетическом и экономическом смысле. Две трети населения страны в общественной жизни и дома используют не белорусский язык, а русский. Но это еще не значит, что они не белорусы.

А. Лукашенко и его команда, о которой мы почти ничего не знаем, пытаются флиртовать с Китаем, лидер которого первым поздравил Лукашенко с победой, опередив даже Владимира Путина. В последнее время Лукашенко пытался также найти общий язык с США. С американцами, как пишет польская «Polityka», обсуждаются в основном нефтяные вопросы. Недаром в этом году Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео и после 10-летнего перерыва решил назначить в Минск своего посла. Может быть, поэтому США отреагировали на псевдовыборы в Беларуси только после того, как свое возмущение выразил Евросоюз.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Бывший российский диссидент, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын (1918–2008), высказываясь за восстановление Российской империи, не видел в ней места странам Балтии. Однако был глубоко убежден, что в империю должны входить все три восточнославянских народа: русские, украинцы, белорусы. Кстати, Путин – большой поклонник Солженицына, он даже сам хлопотал о том, чтобы его книги о ГУЛАГе были включены в школьную программу.

План с Украиной Кремлю удался лишь частично. Россия оторвала от Украины Крым, устроив там военно-морской плацдарм для контроля над Черным морем, и по сути присоединила к себе русскоязычные земли восточной Украины – Донецкую и Луганскую области. Украина фактически лишилась около 5 миллионов жителей, хотя формально и юридически это – территория Украины.

Россия готовилась к войне с Украиной заранее, используя все свои пропагандистские ресурсы как в самой России, так и в Украине, а также в ЕС и США. Западные страны изначально довольно активно поддерживали Украину. Но со временем на Западе стало расти недовольство украинскими политиками, массовой коррупцией, неспособностью или нежеланием следовать примеру Западных государств.

И все же Украина сохранила независимость. Хотя и со сбоями, там работает демократическая система, проводятся выборы, в парламенте широко представлена оппозиция, существует свобода печати, собраний и демонстраций, но существуют и отдельные олигархические группы, оказывающие значительное влияние на правительственные структуры.

Украину можно назвать государством олигархической демократии, где олигархи постоянно конкурируют друг с другом, и вследствие этого, возможно, в стране не произошло возвышения единого авторитарного лидера, сосредоточившего в своих руках диктаторскую власть.

Беларусь пошла по другому пути. Единственным олигархом здесь уже 26 лет является бывший президент.

Беларусь пошла по другому пути. Единственным олигархом здесь уже 26 лет является бывший президент. Конечно, в этой стране есть и миллионеры. Их, может быть, даже больше, чем в Литве или даже во всех странах Балтии. Однако они не являются олигархами – людьми, обладающими не только финансовой, но и политической властью, прессой, телевидением. Все они долгое время зависели от одного диктатора.

Для России было бы огромной ошибкой вступить в войну с Беларусью. Немалая часть оппозиционных деятелей до сих пор придерживалась пророссийских позиций, выступала за тесные связи с Россией и за нейтралитет страны. Россию, как и Лукашенко, не волнуют демократия, права и свободы человека в Беларуси. Ее длительное время устраивала власть Лукашенко, и трудно представить, чтобы Россия могла поддержать какого-нибудь прозападного оппозиционного деятеля. Однако России не нравится тот факт, что Лукашенко ловко использовал карту «независимого политика», раздражая Кремль, и нередко довольно высокомерно вел себя по отношению к России и лично к В. Путину. Этого президент России никогда не забудет и найдет способ отомстить. Не будем забывать, что Лукашенко, к великому негодованию Кремля, не признал оккупацию Крыма.

Однако судьба Беларуси находится не в руках А. Лукашенко и даже не в руках России, а в руках самих белорусов. Пожелаем им мужества и силы в борьбе за свою свободу и демократическое государство.