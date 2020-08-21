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2020.08.21 14:45

Telegraph: Еще один мученик за демократию - последнее, что нужно Путину

InoPressa2020.08.21 14:45
Aleksėjus Navalnas
Aleksėjus Navalnas / AP nuotr.

"Алексея Навального называют "человеком, которого Путин боится больше всего". Став в 2008 году антикоррупционным блоггером, он превратился в самого известного оппозиционного политика в России, неустанно демонстрируя и организуя разоблачение гнили в сегодняшней России и требуя демократии в качестве лекарства", - пишет на страницах The Telegraph сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в Москве, и напоминает, что в 2017 году Навальному в лицу выплескивали кислоту, а в прошлом году во время одного из его многочисленных коротких тюремных сроков была совершена попытка отравить его.

"(...) Так что новость об очередной попытке отравления, в результате которой Навальный вчера вечером впал в кому, и трагична, и неудивительна. Тем не менее, мы должны быть осторожны и, в отличие от большей части мира, не делать поспешных выводов, что это - еще одно мрачное дело Кремля. Возможно, это совершил какой-то элемент российского государства (у Навального было много врагов). Однако я подозреваю, что Путин и его самые высокопоставленные приспешники так же нервно наблюдают за состоянием Навального у его постели, как и его самые горячие сторонники", - полагает он.

Автор публикации напоминает, что "(...) в российской политике наблюдается глубокое недомогание": "хотя Путин в значительной степени остается человеком, который, по мнению россиян, наилучшим образом обеспечивает порядок и стабильность, несмотря на сопутствующую цену в виде коррупции и репрессий, Путин находится у власти уже 20 лет, и начинает сказываться возраст режима. Уровень жизни в лучшем случае остается стагнирующим в течение десятилетия и должен резко упасть в результате коронавируса. Россия занимает четвертое место в мировом рейтинге заражения Covid-19".

"Сам Путин в той или иной степени исчез из повседневного управления Россией и, похоже, все больше готов передать управление делами (особенно пандемией) другим. Огромный рост его популярности после аннексии Крыма в 2014 году рассеялся", - пишет Брентон, добавляя, что режим явно не знает, как справиться с неделями публичных демонстраций по поводу смещения популярного местного губернатора (...). А в следующем году им предстоят общенациональные парламентские выборы, которые, по текущим данным, партия Путина проиграет с большим перевесом, тем самым лишив его власти важнейшего опоры. (...)

Что касается Белоруссии, указывает Брентон, "(...) лавируя между опасностью "потерять Белоруссию " в пользу Запада и опасностью прямого вмешательства, учитывая все издержками, которые были понесены в предыдущем случае с Украиной, Путин, вероятно, обнаружит, что работает именно над тем мирным демократическим переходом власти в Белоруссии, к которому Навальный стремится в самой России (...)".

"В этих щекотливых обстоятельствах последнее, чего хочет Кремль - так это внутренней и международной ответной реакции, которая может последовать за насильственной смертью еще одного известного оппонента", - утверждает автор публикации, напоминая про "параллельное дело - Бориса Немцова, другого харизматичного оппозиционного политика, убитого прямо у Кремля в 2015 году". Тогда мир также инстинктивно - и почти наверняка ошибочно - обвинил Путина", - утверждает Брентон.

"Но хотя при жизни Немцов и раздражал режим, он стал гораздо более мощным стимулом для оппозиции, став мучеником за демократию. То же самое почти наверняка можно сказать и о Навальном. Путин это знает. Вот почему, как я подозреваю, крайне маловероятно, что он отдал приказ об атаке - вместо этого он будет тихо надеяться на быстрое выздоровление Навального", - заключает Тони Брентон.

Inopressa

Aleksėjus Navalnas
Aleksėjus Navalnas
Aleksėjus Navalnas
1 / 1AP nuotr.
Aleksėjus Navalnas
# Россия

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