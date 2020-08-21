В Литве с сегодняшнего дня маски обязательны: где именно?

С сегодняшнего дня на мероприятиях и в помещениях и на открытом воздухе, а также в ресторанах и кафе люди должны быть в масках, сообщает русская служба радио ЛРТ.

В таком виде клиентам заведений следует ждать своего заказа. Кроме того бары и клубы должны ограничить поток посетителей, чтобы расстояние между сидящими за разными столиками было 2 метра.

Нельзя подавать соль, сахар, соусы и другие приправы в упаковках, которыми пользуются разные клиенты. Посетителям не будут выдавать пледы.

Президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене говорит, что хозяева заведений согласны на новые требования, для них важно, что не ограничивается деятельность этой сферы бизнеса.

За минувшие сутки в Литве установлено 37 новых случаев заражения коронавиурсом, еще один человек скончался. 83- ьей жертвой COVID-19 стал пожилой пациент Каунасской клиники. Он заразился от близких, вернувшихся из -за границы. 20 случаев зафиксированы в Вильнюском, 10- в Каунасском, по 2 -в Клайпедском и Утянском, по одному в Паневежском, Марьямпольском и Таурагском округах. В семи случаях источник заражения установить не удалось. 1 случай ввезенный из Бельгии.