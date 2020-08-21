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2020.08.21 14:25

Эпидемиолог: на воскресном «Пути свободы» надо быть предельно осторожными

Радио LRT2020.08.21 14:25
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Эпидемиологи утверждают, что ситуация с эпидемией коронавируса подошла к черте, за которой процесс может стать неуправляемым, но это еще не произошло, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

По словам Роланды Лингене из Национального центра общественного здоровья, 64 процента всех случаев в августе связаны с известными очагами. Их на сегодня 19, а самым крупным стал очаг в каунасском баре Adform, где заразились более 50 человек. Эпидемиолог призывает всех, кто хочет участвовать в воскресном «Пути свободы», быть предельно осторожными, взять маски, перчатки, антисептик.

За минувшие сутки в Литве установлено 37 новых случаев заражения коронавиурсом, еще один человек скончался. 83- ьей жертвой COVID-19 стал пожилой пациент Каунасской клиники. Он заразился от близких, вернувшихся из -за границы.

20 случаев зафиксированы в Вильнюском, 10- в Каунасском, по 2 -в Клайпедском и Утянском, по одному в Паневежском, Марьямпольском и Таурагском округах. В семи случаях источник заражения установить не удалось. 1 случай ввезенный из Бельгии.

В данный момент медикам остро не хватает запасов плазмы крови, которая содержит иммунные тела, образующиеся у переболевших коронавирусом. Как говорит руководитель Центра крови клиники Сантара Лина Крижаускайте, такая плазма крови облегчает процесс лечения и состояние особо тяжелых больных COVID-19. Она просит переболевших стать донорами.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Литва

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