Концерт в поддержку белорусов – в эфире ЛРТ и на сайте LRT.lt

В Литве 23 августа состоится акция поддержки белорусов «Путь свободы. Вильнюс - Беларусь», в рамках которой в единую цепь соберутся все желающие поддержать белорусов в их борьбе за честные выборы.

В воскресенье в 19.15 час. концерт из Медининкай будет транслироваться в прямом теле- и радиоэфире ЛРТ и на сайте LRT.lt. Ведущие концерта - Эгле Даугелайте и Доминикас Кубилюс.

Акция состоится в день Балтийского пути, мирной акции в странах Балтии, проведенной 23 августа 1989 года. Тогда жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 км, таким образом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс.

Ожидается, что в нынешней акции в поддержку жителей Беларуси примет участиие более 40 000 человек. Организаторы акции призывают принести с собой белые гладиолусы.

Журналисты ЛРТ будут вести прямые трансляции с разных участков пути и белорусской границы.

К инициативе также присоединяются другие города Литвы, а также зарубежные страны, в том числе Латвия, Эстония, Украина и Грузия.

Чтобы обеспечить порядок и безопасность мероприятия, организаторы «Пути свободы» просят всех участников зарегистрироваться и находиться в защитных масках и перчатках во время мероприятия.

В поддержку белорусского народа, борющегося за свободу, ЛРТ также транслирует белорусские песни о борьбе за свободу по радио и телевидению. Кроме того, на платформе Telegram запущен аккаунт ЛРТ @lrtlt, где новости публикуются на английском и русском языках.

В воскресенье в 19.15 концерт поддержки «Путь свободы. Вильнюс - Беларусь» будет транслироваться в прямом эфире из Медининкай в теле- и радиоэфире ЛРТ и на сайте LRT.lt.