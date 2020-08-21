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2020.08.21 13:13

Светлана Тихановская выступила в Вильнюсе: Беларусь проснулась, хватит произвола и насилия

Наталия Зверко, LRT.lt2020.08.21 13:13
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Беларусь проснулась, сотни тысяч людей вышли на улицы городов и поселков, чтобы сказать: «Уходи». Тысячи рабочих объявили забастовки, чтобы сказать: «Хватит врать, хватит пугать, хватит произвола и насилия. Насилие должно быть остановлено, политзаключенные – отпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново», - сказала в пятницу в Вильнюсе кандидат белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская на пресс-конференции. 

Она поблагодарила поддерживающие протесты белорусов страны, а также белорусские диаспоры по всему миру за поддержку.

«Я включилась в эту избирательную кампанию только ради своего мужа, я просто выдвинула свою кандидатур вместо него и в этот момент я ощутила такую поддержку белорусского народа, их сремеление к переменами и это вдохновило меня быть более смелой», - сказала Светлана Тихановская.

«Наша общая цель проста: мы больше не хотим жить во лжи и страхе, мы хоти того, на что есть у право у каждого в мире – право на жизнь, право не быть избитыми на улице, право не попасть в тюрьму без суда и право на демократические, прозрачные выборы», - заявила бывший кандидат в президенты Беларуси, а ныне национальный лидер С.Тихановская.

«Я поддерживаю всех протестующих и все мирные способы отстаивания свободы слова. Я очень надеюсь, что руководство услышит свой народ, так как оно всегда говорило, что президент (А.Лукашенко – ред.) любит свою страну и свой народ. Люди хотят перемен и я очень надеюсь, что здравый смысл победит и народ будет услышан. Они выйдут на диалог и состоятся новые выборы», - сказала С.Тихановская, не ответив на вопрос, собирается ли она выдвинуть свою кандидатуру на возможных выборах.

Тихановская также не стала отвечать на вопрос, об угрозах, которые сопровождали ее отъезд в Литву: «В данный момент я не готова обсуждать этот вопрос».

"Я очень люблю свою страну, и очень хочу вернуться, и я обязательно вернусь, как только почувствую, что это полностью безопасно», - заявила Цичановская на пресс-конференции. «Я думаю, что все люди в нашей стране испытывают страх, но наша задача - преодолеть его», - добавила она позже.

Прибывшая в Литву на прошлой неделе после выборов в Беларуси С. Тихановская до этого не общалась с журналистами.

В четверг она посетила правительство Литвы, где встретилась с премьером Саулюсом Сквернялисом. Тихановская сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Уже находясь в Вильнюсе, С. Тихановская обратилась к главам стран Европы с призывом не признавать результаты голосования в Беларуси и пообещала, что созданный по ее инициативе Координационный совет незамедлительно объявит о новых выборах с участием иностранных наблюдателей.

Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
1 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
2 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
3 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
4 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
5 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
6 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
7 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
8 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
9 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
10 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
11 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
12 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
13 / 13E. Blaževič/LRT nuotr.
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje
# Литва# Беларусь

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