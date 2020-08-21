Светлана Тихановская выступила в Вильнюсе: Беларусь проснулась, хватит произвола и насилия

«Беларусь проснулась, сотни тысяч людей вышли на улицы городов и поселков, чтобы сказать: «Уходи». Тысячи рабочих объявили забастовки, чтобы сказать: «Хватит врать, хватит пугать, хватит произвола и насилия. Насилие должно быть остановлено, политзаключенные – отпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново», - сказала в пятницу в Вильнюсе кандидат белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская на пресс-конференции.

Она поблагодарила поддерживающие протесты белорусов страны, а также белорусские диаспоры по всему миру за поддержку.

«Я включилась в эту избирательную кампанию только ради своего мужа, я просто выдвинула свою кандидатур вместо него и в этот момент я ощутила такую поддержку белорусского народа, их сремеление к переменами и это вдохновило меня быть более смелой», - сказала Светлана Тихановская.

«Наша общая цель проста: мы больше не хотим жить во лжи и страхе, мы хоти того, на что есть у право у каждого в мире – право на жизнь, право не быть избитыми на улице, право не попасть в тюрьму без суда и право на демократические, прозрачные выборы», - заявила бывший кандидат в президенты Беларуси, а ныне национальный лидер С.Тихановская.

«Я поддерживаю всех протестующих и все мирные способы отстаивания свободы слова. Я очень надеюсь, что руководство услышит свой народ, так как оно всегда говорило, что президент (А.Лукашенко – ред.) любит свою страну и свой народ. Люди хотят перемен и я очень надеюсь, что здравый смысл победит и народ будет услышан. Они выйдут на диалог и состоятся новые выборы», - сказала С.Тихановская, не ответив на вопрос, собирается ли она выдвинуть свою кандидатуру на возможных выборах.



Тихановская также не стала отвечать на вопрос, об угрозах, которые сопровождали ее отъезд в Литву: «В данный момент я не готова обсуждать этот вопрос».



"Я очень люблю свою страну, и очень хочу вернуться, и я обязательно вернусь, как только почувствую, что это полностью безопасно», - заявила Цичановская на пресс-конференции. «Я думаю, что все люди в нашей стране испытывают страх, но наша задача - преодолеть его», - добавила она позже.

Прибывшая в Литву на прошлой неделе после выборов в Беларуси С. Тихановская до этого не общалась с журналистами.

В четверг она посетила правительство Литвы, где встретилась с премьером Саулюсом Сквернялисом. Тихановская сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Уже находясь в Вильнюсе, С. Тихановская обратилась к главам стран Европы с призывом не признавать результаты голосования в Беларуси и пообещала, что созданный по ее инициативе Координационный совет незамедлительно объявит о новых выборах с участием иностранных наблюдателей.