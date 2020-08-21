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2020.08.21 11:01

Жители Литвы раскупают исторические флаги Беларуси

LRT.lt, BNS2020.08.21 11:01
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Жители Литвы массово стали раскупать исторические флаги Беларуси. Взлетевший спрос компании связывают с мероприятием "Путь свободы", который в воскресенье протянется от Вильнюса до литовско-белорусской границы, сообщает новостной портал 15min.lt. 

„Исторические флаги Беларуси сейчас самый ходовой товар. Их покупают и по одному, и сразу по несколько штук," - сказал порталу 15min.lt директор производящего флаги каунасского предприятия Dauksta, которому принадлежит интернет-магазин flagmanas.lt, Стасис Даукшис.

Исторический флаг соседней страны заказывают как частные лица, так и различные неправительственные, молодежные организации. Флаги в Литве производят несколько предприятий: вильнюсское предприятие AKA Baltic, каунасские - Flagmanas.lt, Koala print и Brandus.

Глава предприятия AKA Baltic Айварас Андрюшкявичюс отметил, что самый высокий спрос на исторические флаги Беларуси его предприятие ощутило в начале этой недели, когда было объявлено о проведении Пути свободы.

23 августа жители Литвы, Эстонии, Латвии, Грузии и Украины присоединяются к «живой цепи», инициированной литовскими общественными деятелями для поддержки протестующих в Беларуси.

Это событие организовано по аналогии с Балтийским путем 1989 года, когда миллионы людей в Литве, Латвии и Эстонии образовали цепь, охватывающую три страны Балтии, чтобы потребовать независимости от Советского Союза.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Литва

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