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2020.08.21 10:52

Страны Балтии и Украина присоединятся к живой цепи в знак солидарности с белорусскими протестующими

LRT.lt2020.08.21 10:52
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

23 августа жители Литвы, Эстонии, Латвии, Грузии и Украины присоединяются к «живой цепи», инициированной литовскими общественными деятелями для поддержки протестующих в Беларуси.

Это событие организовано по аналогии с Балтийским путем 1989 года, когда миллионы людей в Литве, Латвии и Эстонии образовали цепь, охватывающую три страны Балтии, чтобы потребовать независимости от Советского Союза.

«Теперь у всех нас есть шанс и моральное обязательство выразить нашу солидарность с людьми, которые хотят демократии и свободы так же сильно, как и мы», - говорится в аннотации мероприятия в Facebook.

Первоначально предполагалось, что 30 000 литовцев составят человеческую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Но после большего, чем ожидалось интереса, в Литве была добавлена ​​вторая цепь, кроме того, жители других стран пообещали присоединиться к инициативе.

«В Эстонии «Путь свободы» протянется от площади Свободы в Таллинне до посольства Беларуси», - написал в Facebook литовский журналист и инициатор мероприятия Андрюс Тапинас.

Латыши организуют аналогичные мероприятия и «планируют автоколонну в сторону Литвы», чтобы присоединиться к «Пути свободы» в соседней стране. В Украине и Грузии человеческие цепи протянутся к белорусским посольствам.

Литовцы, живущие в Риме и Лондоне, также организуют аналогичные демонстрации в День свободы.

Тапинас отмечает, что у него также есть информация о том, что люди в Беларуси планируют подобное мероприятие и хотели бы символически присоединиться.

Президент Литвы Гитанас Науседа также планирует принять участие в демонстрации.

«Президент присоединится ко всем инициативам, направленным на то, чтобы подчеркнуть близость и чувство общности между народами Литвы и Беларуси», - сказал в пятницу официальный представитель президента Антанас Бубнялис.

По словам Тапинаса, в мероприятии планирует принять участие и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что «живая цепь» представляет угрозу, пообещав остановить реализацию инициативы.

Первоначальный Балтийский путь был знаковым протестом 23 августа 1989 года, когда два миллиона литовцев, латышей и эстонцев образовали живую цепь, протянувшуюся от Вильнюса до Таллинна через Ригу.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Литва

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