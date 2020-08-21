ВУ предложит белорусским студентам бесплатное обучение

Вильнюсский университет (ВУ) сообщил, что предложит белорусским студентам бесплатное обучение.

Это будет сделано в знак солидарности и поддержки демократическим устремлениям соседней страны, утверждает ВУ.

Поступающие белорусы смогут выбрать программу обучения на балакалавриате и в магистратуре, все расходы на обучение возьмет на себя университет.

Самые способные студенты в первый год обучения будут получать стипендию в размере 200 евро в месяц.

ВУ предоставить возможность перепоступления для белорусских студентов, подвергающихся преследованиям по причинам гражданского и политического характера.

По словам ректора ВУ Римвидаса Петраускаса, история университета тесно связана с формированием белорусской идентичности, а также общностью литовского и белорусского народов, у университета и самого города Вильнюса немало признаков белорусской идентичности.

Предендовать на стипендию поступающие смогут до 14 сентября.