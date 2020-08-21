Новости

2020.08.21 08:22

ВУ предложит белорусским студентам бесплатное обучение

BNS, LRT.lt2020.08.21 08:22
Didysis Vilniaus universiteto kiemas
Didysis Vilniaus universiteto kiemas / BNS nuotr.

Вильнюсский университет (ВУ) сообщил, что предложит белорусским студентам бесплатное обучение. 

Это будет сделано в знак солидарности и поддержки демократическим устремлениям соседней страны, утверждает ВУ.

Поступающие белорусы смогут выбрать программу обучения на балакалавриате и в магистратуре, все расходы на обучение возьмет на себя университет.

Самые способные студенты в первый год обучения будут получать стипендию в размере 200 евро в месяц.

ВУ предоставить возможность перепоступления для белорусских студентов, подвергающихся преследованиям по причинам гражданского и политического характера.

По словам ректора ВУ Римвидаса Петраускаса, история университета тесно связана с формированием белорусской идентичности, а также общностью литовского и белорусского народов, у университета и самого города Вильнюса немало признаков белорусской идентичности.

Предендовать на стипендию поступающие смогут до 14 сентября.

Didysis Vilniaus universiteto kiemas
Didysis Vilniaus universiteto kiemas
Didysis Vilniaus universiteto kiemas
1 / 1BNS nuotr.
Didysis Vilniaus universiteto kiemas
# Литва

Популярно

Новости

2020.08.20 13:32

Литва: маски с пятницы обязательны на всех мероприятиях

Sezono uždarymas

Новости

2020.08.20 10:43

Русский театр Литвы выразил поддержку Минскому театру им. Янки Купалы

Aleksejus Navalnas

Новости

2020.08.20 15:16

Соратник Навального в интервью ЛРТ: не исключаю, что целью было отвлечь внимание от событий в Беларуси

Kaukės. Koronavirusas

Новости

2020.08.20 12:19

За сутки в Литве - 32 новых случая COVID-19 и одна смерть

Aleksejus Navalnyj ketvirtųjų Boriso Nemcovo žūties metinių minėjime.

Новости

2020.08.20 13:26

Игорь Эйдман. Кто отравил Навального

Sviatlana Cichanouskaja, Saulius Skvernelis

Новости

2020.08.20 11:13

Сквернялис встретился с Тихановской: сделаем все, чтобы ее дети скорее обняли отца

„Kultinis Minskas“. I dalis: Kaip Stalino ampyras nužudė Kennedy

Новости

2020.08.20 13:51

ВИДЕО: «Минск культовый». Как сталинский ампир убил Кеннеди эксклюзив ЛРТ

Andrius Tapinas

Новости

2020.08.20 15:23

Спецвыпуск передачи "Держитесь там": Батька, пошел вон!

Gitanas Nausėda

Новости

2020.08.20 09:03

Науседа: следующий шаг – договориться о свободных выборах в Беларуси

Новости

2020.08.20 16:41

Иностранные водители в Литве должны изолироваться

Поиск