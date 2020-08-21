Интервью ЛРТ. Белоруска протестует «вышиванками»: автозаки, ОМОН и Лукашенко в образе таракана

А.Лукашенко в образе таракана, ОМОН, гоняющийся за протестующими, автозаки и первая жертва – все это сюжеты традиционных вышиванок молодой белорусской художницы, живущей в Чехии. Руфина родом из Гродно, она уже 12 лет проживает в Праге и не остается равнодушной к тому, что происходит на ее родине.

Ее работы словно передают эстафету от Пражской весны Белорусском лету – традиционные белорусские народные вышивки она сумела превратить в символ борьбы своего народа за свободу. В сюжетах вышиванок вы найдете и включивших песню Цоя белорусских диджеев, и Светлану Тихановскую, и белорусов, несущих бело-красный флаг.

В интервью LRT.lt художница рассказала о том, как родились ее вышивки, а также о том, что активно участвует в пикетах в Праге, на которые собираются не только местные белорусы, но и чехи.

«Было приятно, что уже не только белорусы выразили свою позицию, но и чехи и площадь действительно была полностью заполнена людьми, пришло много людей. А сейчас и в маленьких чешских городах проходят акции солидарности с белорусами, и на ратушах этих городов вывешивают бело-красные белорусские флаги», - рассказывает Руфина.

Вышиванка Р.Базловой / Инстаграм

- Руфина, следите ли вы за событиями в вашем родном Гродно? В сети распространялись кадры, как по улицам города люди несут большой бело-красный флаг. Сообщается также, что власти Гродно первыми в стране поддержали протестующих.

- В последнее время у меня не было много времени уследить за всем происходящим. Знаю, что стоит «Азот», «Гродножилстрой», что люди выходят на улицы и договариваются с властями. Мои родители живут не в самом Гродно, а в деревне и они не ходили на демонстрации, папа хотел, но мама побоялась. Папа по-прежнему ходит на работу, их цех работает.

Друзья рассказывают, что они ходили на демонстрации 10 августа и видели все эти зверства, после этого уже боялись выходить снова. Сейчас, когда все уже более менее спокойно, они снова выходят. Сама я езжу в Беларусь раз в год на две недели, но в этом году не получилось.

- С какими чувствами вы следили за происходящим в Минске и других городах в день выборов и после них? Удалось ли вам самой проголосовать?

- Была вера в людей и тревога от того, что мы не знаем, чего ждать от властей, ведь и они показали себя во всей красе. Но радовали именно воодушевление и вера в людей, сплоченность, неподдельное чувство братства.

Мы ходили голосовать на выборах здесь, в Праге, хотя и так было понятно, что все не успеют проголосовать 9-августа. Внутрь пускали по одному человеку. Потом случился часовой застой - видимо какая-то провокация – на участок прошел человек с фотоаппаратом, хотя там были металлоискатели. Потом очередь опять двигалась очень медленно, в итоге многие просто не успели проголосовать.

- А как вы реагировали на действия белорусского ОМОНа?

- Это ужасно! Я не могу понять как может в живом человеке браться такое зверство. Я думаю, что А.Лукашенко совершил огромную ошибку. Он их совершает постоянно, но эта просто непростительна. Просто нет слов.

Вышиванка Р.Базловой / Инстаграм

- Как вам пришла идея выразить свой протест через вышиванки? Вы ведь начали ими заниматься еще до выборов?

- Политические картинки появились в последние дни. А идея пришла в середине июля - я думала сделать какую-то книжку комиксов, что-то свое. Я долго думала, какую же тему взять и вспомнила про эти вышивки. Так или иначе, я, конечно, следила за происходящим в Беларуси. И в один момент все это сошлось в такую простую и гениальную идею, это всегда радует, когда идея становится цельной.

- Какой была ваша первая работа?

- Это были два «омончика», я их делала еще в эскизе на бумаге. Чисто технически это был довольно сложный процесс, раньше свои комиксы я делала на миллиметровой бумаге, создавала эскиз, вышивала, сканировала, переводила в графику, и это было очень сложно и трудоемко. В этот раз я тоже начала с этого, и поняла, что так продолжать невозможно, потому это очень долго и результат не тот. Поэтому я работаю сейчас в «Илюстраторе», в «Векторе», делаю эскизы вышивки на компьютере.

Вышиванка Р.Базловой / Инстаграм

Когда уже есть идея в голове, то простой орнамент, наподобие «омончиков», можно сделать за 20 минут, это недолго, а когда композиция более сложная, это может занять полдня, день.

- Давайте вспомним историю традиционных вышивок, на какие сюжеты они обычно создавались?

- Конечно же, они не изображали политическую ситуацию, они скорее отражали вечные темы – обереги, природу, циклы природы, например, приход весны и пробуждение земли. Даже сейчас, когда поздравляешь кого-то с днем рождения, то хочешь поздравить нестандартно, но как ни крути, все равно желаешь счастья, здоровья. Так и в этих вышивках всегда традиционно изображалась любовь, счастье, здоровье, природа, это темы, которые для человека актуальны всегда, неважно когда он живет – в XVIII или XXI веке.

- Несмотря на то, что ваши вышиванки отражают политические мотивы последних дней, они, тем не менее, отражают тему свободы, а это, конечно, вечная тема...

- Не знаю, что ждет мои вышивки в будущем, но можно сказать точно, что они будут актуальны для тех, кто принимал участие в этих событиях. Без контекста, комментариев, как мне кажется, они не очень понятны.

- Тогда давайте и перейдем к комментариям – расскажите чуть подробнее о самих орнаментах. Вы избражали и Лукашенко-таракана и Светлану Тихановскую... Как приходят сюжеты?

- Все очень просто – я слежу за новостями, и потом думаю, как это можно красиво представить в вышивке. Хотя изначально была идея сделать комикс. Короткие комиксы, которые я делала раньше были примерно такие: один человек идет из пункта А в пункт Б и по пути с ним что-то происходит.

А здесь совсем другая ситуация – разные кандидаты, разные события, здесь все сложнее. Я решила оставить идею комикса зреть до лучших времен и начала воплощать точечные идеи, которые приходили после просмотра новостей. Хотя некоторые картинки можно читать как мини комикс - например как портрет А.Лукашенко превращается в таракана. Далее по замыслу должен был убежать "стабилизировать" страну. Наконец вышло то, что вышло.

Вышиванка Р.Базловой / Инстаграм

Несколько работ посвящены гибели Александра Тарайковского. В вышивке, где человек как бы стоит со звездой - в его руке, можно сказать, огонь революции, тут показан и взрыв, и момент смерти. Последняя картинка - это уже следующий день, когда люди с цветами приходили на место гибели.

- Одну из ваших вышивок вы посвятили парням, которые включили песню «Перемен» и схлопотали за это по 10 суток.

- Да, я добавила к ним сердечко, потому что любовь парит над всем этим. Растения и птичек добавила, потому что дело происходило в парке.

Вышиванка Р.Базловой / Инстаграм

-На одной из публикаций в вашем Инстаграме видно, что одна из ваших работ была выполнена на полотне и использована во время акции в центре Праги. Расскажите о ней поподробнее, а также о том, как проходят подобные акции, чувствуется ли поддержка?

- На полотне изображен перевернутый вверх ножками таракан. Я рисовала эту работу вручную, и из-за этого мы опоздали на акцию, полотно пришлось сушить на ходу, пока шли по улице. А наши лица и руки все были в красной краске.

Вышиванка Р.Базловой / Инстаграм

Сейчас в Чехии проходит много акций в поддержку Беларуси. Сначала были пикеты, которые собирали сугубо белорусов, несколько десятков человек, и таким образом мы высказывали поддержку. Но уже в конце прошлой недели был проведён поход к зданию МИДа Чехии, в котором участвовали уже не только белорусы.

А на следующий день уже на Староместской площади выступали и чешские политики в поддержку Беларуси, а художники представляли свои перформансы. Один чешский поэт (стиля slam poetry) прочел свое произведение. Было видно, что он очень переживает за ситуацию в Беларуси. Все его очень поддерживали.

Вышиванка Р.Базловой / Инстаграм

Было приятно, потому что уже не только белорусы выразили свою позицию, но и чехи и площадь действительно была полностью заполнена, пришло много людей. Кроме того, высказались и различные чешские организации, выступающие за права человека и демократию.

А сейчас во многих маленьких чешских городах проходят акции солидарности с белорусами, и на ратушах этих городов вывешивают бело-красно-белые флаги.

- В вашем «Инстаграме» недавно появилась последняя работа - она такого мирного характера: женщина кормит курочек...

- Когда люди узнали о моих вышиванках, стали ко мне обращаться с предложениями. Например с моим земляком, который сейчас живет в Питере, мы выпустили серию маек с моими вышивками, которые можно купить, все контакты представленные в моем Instagram. Вся прибыль пойдет на помощь пострадавшим белорусам. Деньги планируем отправить в Белорусский красный крест.

Мне также написала одна белоруска из Нью-Йорка, она психолог. Она захотела подготовить брошюру для пострадавших, кто был избит и изнасилован, и в целом для белорусов, которые испытали стресс в ходе последних событий. Для них она дает советы, как справиться со стрессом и вернуться к нормальной жизни, а я сделала обложку для этой брошюры. В скором времени брошюра появится в свободном доступе, каждый желающий сможет ее скачать и распечатать.

- События, происходящие в Беларуси после президентских выборов не оставляют равнодушными деятелей культуры как в самой Беларуси, так и за ее пределами. Например, Артём Лоскутов написал свою картину «Беларусь» полицейской дубинкой, в Минске также прошла музыкальная молитва. Вы следите за этими акциями?

- Я кстати только вчера об этом думала, когда видела видео, в котором артисты филармонии вышли на улицу. Я подумала как здорово, возможно, они даже не осознают, что создают стрит- арт. Знаете сейчас время такое, когда каждый борется своими способами и креативу белорусов нет конца!