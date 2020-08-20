Иностранные водители в Литве должны изолироваться

Иностранные водители - перевозчики, даже если они в Литве находятся коротко, должны изолироваться до момента отъезда, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Такой порядок ввел Минздрав Литвы. До сих пор водители, члены экипижей и команд, осуществляющие международные коммерческие перевозки, могли не изолироваться, если они находились в Литве менее трех суток.

Новые правила продиктованы тем, что иностранные водители стали причиной нескольких очагов коронавирусной инфекции в Литве.

За минувшие сутки в Литве подтверждены 32 новых случая коронавируса и одна смерть от COVID-19. Скончалась 82-летняя пациентка Каунасской клиники. Таким образом число жертв пандемии в Литве достигло 82 человек. В больницах лечатся 57 человек, из них пятеро – в реанимации. Почти половина новых случаев заражения связаны с установленными ранее очагами инфекции, 10 человека заразились в результате контакта с больными, в 7 случаях источник заражения установить не удалось.



Больше всего инфицированных – 17 – в Каунасском уезде, 11 – в Вильнюсском, 3 - в Клайпедском. Об этом сообщает Национальный центр общественного здоровья.