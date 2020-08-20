Новости

2020.08.20 14:08

Медики рассчитывают в течение дня поставить диагноз Навальному

NEWSru.com2020.08.20 14:08
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje / AP nuotr.

Медики рассчитывают в течение дня поставить диагноз оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в коме в реанимации омской больницы. Заместитель главного врача больницы скорой помощи N1 Омска Анатолий Калиниченко сообщил журналистам, что политик находится в стабильном тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Отвечая на вопрос о том, могло ли отравление стать причиной состояния Навального, Калиниченко сообщил, что никакой уверенности в этом нет, но отравление рассматривается как одна из возможных версий. Трансляцию выступления замглавврача опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сейчас рассматривается несколько диагнозов, проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультаций врачей смежных специальностей, консилиумов. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, не тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", - сказал Калиниченко.

Он не ответил, есть ли угроза жизни Навальному и действительно ли он находится в коме. Медик сослался на федеральный закон, запрещающий разглашать информацию о диагнозе.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что версия об умышленном отравлении Навального пока не рассматривается. "Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам", - заявил собеседник агентства.

"Ну разумеется. Просто чай плохой попался. Это госпропаганда сейчас и будет делать - верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет", - прокомментировала Кира Ярмыш. Она также задалась вопросом, почему в больнице находится столько правоохранителей, если версия об отравлении не рассматривается. "Даю объяснения уже в третий раз и это явно только начало. Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК", - отметила Ярмыш.

По данным NGS55.ru, в одном из кабинетов больницы организован оперативный штаб. Возле больницы находятся сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ, также прибыли сотрудники Следственного комитета.

"Именно так и происходило первые дни моего отравления - спецслужбы просто перестали пускать всех на этаж, где я лежал в реанимации в больнице Бахрушиных в Москве - нужно было время, чтобы очистить организм и скрыть следы отравляющего вещества", - прокомментировал Znak.com издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, который был госпитализирован в сентябре 2018 года с признаками химического отравления.

По данным источника "Интерфакса" в медицинских кругах, предварительный диагноз Навальному - "острое отравление неустановленным психодиcлептиком" (это вещества, способные вызывать галлюцинации). Как пишет Baza, "врачи предполагают", что Навального могли отравить оксибутиратом натрия.

"Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай - часто именно насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить" своих жертв", - говорится в сообщении. Однако у этого вещества соленый вкус, поэтому политик должен был его почувствовать, отмечает канал.

"Если это правда оксибутират натрия, то я бы гипотетически предположил, что Навального хотели довести до неадекватного поведения, чтобы снять идиотское видео "Навальный напился в самолете", но переборщили с дозой. Если так, то на борту наверняка были участники операции", - предположил в своем Telegram журналист Дмитрий Колезев.

"Нет сомнения, что Навального отравили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ [Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля], требуем от СК РФ расследования", - сообщил в Twitter руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

Алексей Навальный утром в четверг возвращался в Москву из Томска рейсом авиакомпании S7. Перед вылетом, по словам Ярмыш, он пил только чай в кафе аэропорта. По данным "Тайги.инфо", в аэропорту всего два заведения общественного питания. Очевидцы сняли фото Навального в "Венской кофейне". Там уже начали собственную проверку инцидента.

На борту Навальный не пил и не ел, сообщили в S7. В самолете ему стало плохо, выступила испарина. Он отошел в туалет, после чего потерял сознание. Житель Томска, летевший тем же рейсом, выложил в сториз Instagram запись из самолета, на которой слышны протяжные мужские крики и заметен медработник. Самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила руководитель регионального штаба политика Ксения Фадеева. Она и ее коллега Андрей Фатеев являются зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов гордумы Томска. Навальный снимал расследование про депутатов горсовета от "Единой России" и встречался с волонтерами кампании коалиции "Новосибирск 2020".

Глава местного штаба политика Сергей Бойко сообщил "Тайге.инфо", что в Новосибирске Навальный замечал за собой слежку. Это подтвердила и Ярмыш. "В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз-таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента" - сказала пресс-секретарь Навального в интервью "Эхо Москвы".

Newsru.com

Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
1 / 5AP nuotr.
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
2 / 5AP nuotr.
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
3 / 5AP nuotr.
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
4 / 5AP nuotr.
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
5 / 5AP nuotr.
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ligoninėje
# Россия

Популярно

Protestai Izraelyje prieš Benjaminą Netanyahu

Новости

2020.08.19 16:54

Науседа: ЕС практически принял решение о санкциях в отношении чиновников Беларуси

Aleksėjus Navalnas

Новости

2020.08.20 08:17

Навальный - в реанимации с подозрением на отравление: он в коме на ИВЛ

Protestai Baltarusijoje.

Новости

2020.08.19 14:50

Что рассказывают уволившиеся белорусские силовики: Мы не для этого служили

Vladimiras Putinas

Новости

2020.08.19 15:23

Александр Плющев. Срок за куклу Путина - признак нервозности власти

Gitanas Nausėda

Новости

2020.08.19 14:41

Науседа на видеоконференция лидеров ЕС акцентировал вопрос Беларуси

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.08.19 17:51

В госпитале умер раненый в голову на протестах житель Бреста

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.08.20 08:32

Евросоюз не признал победу Лукашенко на выборах

14
Sviatlana Cichanouskaja, Saulius Skvernelis

Новости

2020.08.20 11:13

Сквернялис встретился с Тихановской: сделаем все, чтобы ее дети скорее обняли отца

Kanarai; turizmas

Новости

2020.08.19 17:12

Турфирмы в шоке: деньги клиентам за две недели вернуть не сможем

Kaukės. Koronavirusas

Новости

2020.08.20 12:19

За сутки в Литве - 32 новых случая COVID-19 и одна смерть

Поиск