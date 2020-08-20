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2020.08.20 13:51

ВИДЕО: «Минск культовый». Как сталинский ампир убил Кеннеди

эксклюзив ЛРТ
LRT.lt2020.08.20 13:51
„Kultinis Minskas“. I dalis: Kaip Stalino ampyras nužudė Kennedy
„Kultinis Minskas“. I dalis: Kaip Stalino ampyras nužudė Kennedy / stop kadras

«Зеленый и чистый», нет рекламы на улицах, «а где все люди», «Лукашенко нормально рулит», «Советский союз жив». Если у вас не скривилось лицо от перечисления этих штампов, значит, вы не родились и не прожили всю жизнь в Минске.

Редакция журнала KYKY.org решила показать историю, которой обычно не бывает в учебниках, и сняла свой 4-серийный фильм о Минске.

„Kultinis Minskas“. I dalis: Kaip Stalino ampyras nužudė Kennedy

Первая серия рассказывает, почему после войны одни жили во дворцах, а другие – в бараках. Как и зачем в Минске появился Ли Харви Освальд. Какова природа национальных комплексов белорусов. Здесь будут истории про гопников, панорамы Города Солнца, рассказ про взорванный в 1961-м памятник Сталину на центральной площади.

Любые другие подробности станут спойлерами и убьют эффект неожиданности. Так что желаем вам приятного просмотра – и следите за выходом новых серий на LRT.lt

„Kultinis Minskas“. I dalis: Kaip Stalino ampyras nužudė Kennedy
„Kultinis Minskas“. I dalis: Kaip Stalino ampyras nužudė Kennedy
„Kultinis Minskas“. I dalis: Kaip Stalino ampyras nužudė Kennedy
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„Kultinis Minskas“. I dalis: Kaip Stalino ampyras nužudė Kennedy
# Культура

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