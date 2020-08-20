"Без сознания": Навальный госпитализирован с подозрением на отравление

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный доставлен в больницу и находится в реанимации без сознания. Он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске.

Известный российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем микроблоге Twitter в четверг, 20 августа. По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Алексея Навального на скорой отвезли в больницу.

Позднее Ярмыш добавила, что политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - сообщила пресс-секретарь оппозиционера.

По сообщениям российских СМИ, Навальный последние несколько дней находился в Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, возможно, собирал материал для нового расследования, и встретился с волонтерами. Затем он отправился в Томск.

Deutsche Welle