Почта Литвы: куда пропадают посылки?

Почта Литвы с весны прошлого года начала фиксировать исчезновение посылок и начала внутреннее расследование. Оказалось, что их похищали работники Вильнюсского центра логистики.

Один из таких работников – Томаш И. был пойман с поличным: в его шкафу на работе нашли целых 8 мобильных телефонов. Еще два телефона нашли у него дома – под кроватью.

Большая часть товаров была куплена через AliExpress – некоторым клиентам эта компания даже вернула деньги за неполученные товары. Следствие ведется в отношении двух работников центра логистики.