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2020.08.19 18:30

Почта Литвы: куда пропадают посылки?

Радио LRT2020.08.19 18:30
Lietuvos paštas Vilniuje
Lietuvos paštas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Почта Литвы с весны прошлого года начала  фиксировать исчезновение посылок и начала внутреннее расследование. Оказалось, что их похищали работники Вильнюсского центра логистики.

Один из таких работников – Томаш И. был пойман с поличным: в его шкафу на работе нашли целых 8 мобильных телефонов. Еще два телефона нашли у него дома – под кроватью.

Большая часть товаров была куплена через AliExpress – некоторым клиентам эта компания даже вернула деньги за неполученные товары. Следствие ведется в отношении двух работников центра логистики.

Lietuvos paštas Vilniuje
Lietuvos paštas Vilniuje
Lietuvos paštas Vilniuje
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Lietuvos paštas Vilniuje
# Литва

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