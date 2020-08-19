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2020.08.19 17:12

Турфирмы в шоке: деньги клиентам за две недели вернуть не сможем

LRT.lt2020.08.19 17:12
Kanarai; turizmas
Kanarai; turizmas / Unsplash nuotr.

Министерство экономики и инноваций предлагает турфирмам сокращать сроки возвращения денег тем клиентам, чьи поездки не состоялись из -за коронавируса, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Ведомство предлагает устаноить правило в две недели. Сейчас туроператоры рассчитываются с клиентами в течение трех месяцев, что противоречит Директиве ЕС,

Директор Ассоциации туризма Милда Плепите – Райнене говорит, что, предложение министерства осложнит и без того трудное положение этого сектора, которому потребуется помощь государства.

"Решение о продлении сроков до 90 дней было принято потому, что не было надлежащей правительственной помощи, чтобы рассчитаться с потребителями. Не туроператоры решили не проводить поездки, а правительство закрыло границы, из-за чего люди не могли выехать. (...) Так что вполне естественно, что они не могут возместить убытки пассажирам, так как большинство партнеров за рубежом деньги не возвращает, они в лучшем случае откладывают это на будущее", - сказала Ж. Гавелене BNS.

Все самые популярные маршруты поездок жителей Литвы невозможны из -за ограничений, связанных с коронавирусом, последним ударом и для турагентств, и для отдыхающих стало известие, что и по возвращении из Греции потребуется двухнедельная самоизоляция.

Kanarai; turizmas
Kanarai; turizmas
Kanarai; turizmas
1 / 1Unsplash nuotr.
Kanarai; turizmas
# Литва

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