Департамент статистики проводит всеобщую сельскохозяйственную перепись

Департамент статистики начал сегодня всеобщую сельскохозяйственную перепись. Она позволит уточнить количество фермерских хозяйств, число работников, площадь сельхозугодий, численность поголовья скота, и площади посевов и даже какие удобрения применяются, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Опрос до 9 сентября ведется по интернету через систему e.statistika для населения. Тех, кто не сделает это, с 10 сентября посетят переписчики или же опросят по телефону. Представитель Департамента Аушра Яблонскене говорит, что в этом году такого рода переписи проводят все страны Европы.

Полученные данные покажут реальное положение в сельском хозяйстве во всем Евросоюзе и позволят планировать политику в этой сфере.

Это четвертая всеобщая селькохозяйственная перепись в истории Литвы. Первая состоялась в 1930 году. Вторая - в 2003 году, а последняя - в 2010 году.