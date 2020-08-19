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2020.08.19 15:16

Департамент статистики проводит всеобщую сельскохозяйственную перепись

LRT.lt2020.08.19 15:16
Milišiūnų ūkis
Milišiūnų ūkis / A. Švelnos nuotr.

Департамент статистики начал сегодня  всеобщую сельскохозяйственную перепись. Она позволит уточнить количество  фермерских хозяйств, число работников,  площадь сельхозугодий, численность поголовья скота, и площади  посевов и даже какие удобрения применяются, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Опрос до 9 сентября ведется по интернету через систему e.statistika для населения. Тех, кто не сделает это, с 10 сентября посетят переписчики или же опросят по телефону. Представитель Департамента Аушра Яблонскене говорит, что в этом году такого рода переписи проводят все страны Европы.

Полученные данные покажут реальное положение в сельском хозяйстве во всем Евросоюзе и позволят планировать политику в этой сфере.

Это четвертая всеобщая селькохозяйственная перепись в истории Литвы. Первая состоялась в 1930 году. Вторая - в 2003 году, а последняя - в 2010 году.

Milišiūnų ūkis
Milišiūnų ūkis
Milišiūnų ūkis
1 / 1A. Švelnos nuotr.
Milišiūnų ūkis
# Литва

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