ФАКТЫ LRT. Дезинформация о протестах в Беларуси: обвиняют литовцев в организации Майдана, клевещут на 13-е января

Александр Лукашенко ищет в Беларуси организаторов, поддерживаемых с Запада, а его слова перенимают и литовцы.

ФАКТЫ LRT выясняют, как в Литве распространяется мотив, выгодный для белорусского режима.

Что в Беларуси делают чехи?

В том, что в стране был отключен интернет, А. Лукашенко обвиняет «зарубежных деятелей», скорее всего российских. Специалист в области IT-технологий, с которым беседовал портал LRT.lt, утверждает, что это невозможно: все интернет-провайдеры в Беларуси – государственные. Другие эксперты обращают внимание на то, что страна инвестировала в дорогостоящее программное оборудование, фильтрующее поток интернета. «Атаки из-за рубежа», как в случае с Эстонией в 2007 г., испытало бы не все государство, а отдельные стратегические объекты.

Однако самых лютых врагов и разжигателей беспорядков А. Лукашенко ищет к западу от Минска.

«Мы отфиксировали... звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», - еще в день выборов процитировало слова главы государства белорусское информационное агентство «БелТА».

В ожидании результатов выборов, когда начались первые протесты, А Лукашенко говорил о «майданутых»: поляки, по его словам, в Беларуси уже обосновались, а «люди из Украины» и «люди из России» прибыли сейчас. Он твердо пообещал, что в Беларуси Майдана не будет.

После волны протестов А. Лукашенко уже заговорил о военной угрозе со стороны НАТО и Литвы. Как он выразился, войска НАТО «лязгают гусеницами у наших ворот».

Aliaksandras Lukašenka / Vida Press nuotr.

И Майдан, и 13-е января – работа иностранных агентов

В Литве это сообщение (скорее всего, переведенное с портала rt.ru, контролируемого российским правительством и предназначенного для зарубежной аудитории, повторили порталы ekspertai.eu, bukimevieningi.lt. Последний не только процитировал слова А. Лукашенко, но и написал, что у него есть видеодоказательство, – которое не было предъявлено. Зато в том же портале был обнародован видеоролик, в котором говорилось, что Западная Европа распространяет информацию, будто белорусские граждане никогда не будут жить так хорошо, как в других государствах. Так, дескать, разжигаются беспорядки.

«То, что мы видим в Беларуси, – это сценарий, напоминающий украинский Майдан, 13-е января», - в портале утверждается, что даже борьба Литвы за освобождение от Советского Союза подстрекалась из-за рубежа.

Maidanas 2014 m. lapkritį / AP nuotr.

Пользователи социальных сетей делились этими сообщениями в таких группах, как «Už Lietuvą be landsbergistų ir jų surogatų» («За Литву без ландсбергистов и их суррогатов»), «Už didingą Lietuvą» («За величие Литвы»), «Ldiena», призывали «дать <...> этим майданутым». В этих группах дискуссии о событиях в Беларуси сводятся к разговору о «глобалистах», которые стремятся свергнуть А. Лукашенко. Постами о «[борьбе] Лукашенко с толпой, зомбированной лефтистами», делится и Марюс Габрилавичюс. В литовских группах Фейсбука А. Лукашенко нередко хвалят за то, что, вопреки давлению, он не признал угрозу коронавирусной пандемии.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Средства массовой информации, поддерживаемые и контролируемые Кремлем, неоднократно писали, что Литва провоцирует в Беларуси беспорядки и Майдан.

Портал sputniknews.lt рассуждал о том, действительно ли министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает белорусов протестовать и «желает кровавой революции», а на портале baltnews.lt уже после выборов появилась публикация «Литовские политики спят и видят "белорусский майдан"». Здесь утверждается, будто подстрекатели минских события хотят, чтобы открылись границы и белорусы стали «дешевой рабочей силой» для Европы.

Также цитировались высказывания литовских политиков Роландаса Паксаса и Збигнева Йединского. «Не все литовские политики высказываются за вмешательство в дела Беларуси», - утверждается в публикациях.

Накануне выборов в Беларуси также была опубликована информация о том, что Литва поддерживала украинский Майдан и через свое посольство в Киеве направляла деньги и оружие.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Самыми большими врагами считает Литву и Польшу

По утверждению философа, профессора университета им. Витаутаса Великого Гинтаутаса Мажейки, в разговорах об угрозах Беларуси со стороны Запада – ничего нового, но в этом году пропаганда режима пополнилась еще и мнимой угрозой со стороны России.

«О зарубежной угрозе говорилась и в 2010-ом, и в 2015-ом, и даже в 2005-ом гг., – о том, что в Польше, Литве готовят агентов, террористов. А на сей раз – в России. [В этом году] реальной угрозы на Западе не видели, поэтому было адресовано и России», - об изменениях в риторике А. Лукашенко сказал профессор.

Он пояснил и то, почему режим обвиняет конкретные зарубежные государства.

По его словам, А. Лукашенко увидел опасность в России, поскольку, в случае присоединения к ней Беларуси, он сам оказался бы отстранен от власти и вынужден был бы довольствоваться второразрядной должностью.

«В Беларуси и России Польшу и Литву называют из-за того, что эти страны проводят активную региональную политику. Польше отводится роль источника кибернетических атак. Такие каналы, как «NEXTA», «Хартия’97», медиа-активизм сконцентрированы в Польше. <...> В Праге действует «Радио Свобода», телевидение «БелСат» работает из Польши», - говорит политический обозреватель, объясняя, почему А. Лукашенко упомянул о «звонках из Польши и Чехии».

В то же время Литва, по его словам, видится как убежище оппозиции: здесь собирается элита Беларуси, проводится работа через дипломатов, действует Европейский гуманитарный университет.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Пропаганда бьет вхолостую

Однако, как отмечает обозреватель белорусской политики, сегодняшняя риторика А. Лукашенко претерпевает кризис. Когда проходят массовые забастовки, бессмысленно говорить о внешних врагах, разрушающих государство, – трещат основы режима.

Этим картинам не может ничего противопоставить даже российская пропаганда.

«У забастовок нет ничего общего с зарубежьем – в данном случае пропаганда бьет вхолостую», - говорит он.

Не действуют и обвинения в Майдане – протестующие быстро поняли, что надо не собираться на площадях, а действовать в локальных точках. Г. Мажейкис обратил внимание на образовавшиеся вследствие этого неблагоприятные для режима, пугающие картины, достигшие западных средств массовой информации: аудиозаписи из тюрем, цепи людей, участницы протестов, одетые в белое.

«Этим картинам не может ничего противопоставить даже российская пропаганда», - говорит Г. Мажейкис. Он прогнозирует, что не не поможет даже основной рупор – государственные СМИ Беларуси. По его словам, эти журналисты испытали травму, они знают, что после августовских событий у них нет будущего как у работников информационной сферы.

«У забастовок нет ничего общего с Майданом, поэтому пропаганда не может обвинять Запад, безработных. Это тактика польской «Солидарности». Уже нет [ощущения], что протестуют только минские интеллектуалы и богема», - о том, почему риторика А. Лукашенко потерпит кризис, рассуждает Г. Мажейкис.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Кто и почему в Литве поддерживает Лукашенко?

На вопрос, почему в Литве часть жителей поддерживает А. Лукашенко, политолог Айне Рамонайте сказала, что связывает это с ностальгией по Советскому Союзу и мифом о стабильной и спокойной жизни.

Она обратила внимание, что раздражение «лефтистами», «глобалистами», как в приведенных выше сообщениях, не является в Литве таким уж распространенным явлением. Оно характерно для левого политического фланга, который в Литве не очень популярен.

«[При проведении опросов] мы удивлялись, что люди, которых даже не спрашивали о Беларуси, приводили ее в пример: говорили, что были в Беларуси, видели, как там живут, все выглядит неплохо», - сказала профессор.

В случае с людьми старшего возраста это объясняется привычкой к советскому образу жизни. «Порядок в Беларуси в определенных аспектах им более понятен: контроль сверху, больше порядка, поля обработаны, ухожены. <...> [Есть и] бытовые объяснения – люди видят более низкие цены и считают, что там легче жить. Когда они ездят в качестве туристов, не сталкиваются более глубоко с реальностью, у них создается поверхностное впечатление: узнаваемые товары, даже сохранившие дизайн, продаваемые по небольшим ценам напоминают советское время», - говорит она.

Профессор добавляет, что и сам А. Лукашенко часто говорит о порядке, стабильности.

«А. Лукашенко акцентировал, что «у нас мирно, стабильно, нет майданов». Его коньком были мир и покой, - говорит она. – Может сейчас, при виде протестов, и у литовцев в головах изменится это восприятие».

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

ВЕРДИКТ

Пропаганда

С началом протестов в Беларуси, в информационном пространстве Литвы стали появляться сообщения, поддерживающие А. Лукашенко. Они доминировали также в российских средствах массовой информации, адресованных Литве: там говорилось, будто Литва и другие страны Запада, «глобалисты» провоцируют в Беларуси кровопролитие, стремятся к Майдану. Политические обозреватели обращают внимание, что это привычный для режима А. Лукашенко нарратив, которому поддалось и немалое количество жителей Литвы: в своих социальных сетях они пишут о спокойном и стабильном государстве, которому угрожают зарубежные деятели. Обозреватели также считают, что подобные разговоры беспочвенны, поскольку на зарубежных деятелей нельзя возложить вину за начавшиеся забастовки, а стратегия протестующих отличается от стратегии Майдана.