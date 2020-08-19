ФАКТЫ LRT. Дезинформация о протестах в Беларуси: обвиняют литовцев в организации Майдана, клевещут на 13-е января

Александр Лукашенко ищет в Беларуси организаторов, поддерживаемых с Запада, а его слова перенимают и литовцы.
ФАКТЫ LRT выясняют, как в Литве распространяется мотив, выгодный для белорусского режима.
Что в Беларуси делают чехи?
В том, что в стране был отключен интернет, А. Лукашенко обвиняет «зарубежных деятелей», скорее всего российских. Специалист в области IT-технологий, с которым беседовал портал LRT.lt, утверждает, что это невозможно: все интернет-провайдеры в Беларуси – государственные. Другие эксперты обращают внимание на то, что страна инвестировала в дорогостоящее программное оборудование, фильтрующее поток интернета. «Атаки из-за рубежа», как в случае с Эстонией в 2007 г., испытало бы не все государство, а отдельные стратегические объекты.
Однако самых лютых врагов и разжигателей беспорядков А. Лукашенко ищет к западу от Минска.
«Мы отфиксировали... звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», - еще в день выборов процитировало слова главы государства белорусское информационное агентство «БелТА».
В ожидании результатов выборов, когда начались первые протесты, А Лукашенко говорил о «майданутых»: поляки, по его словам, в Беларуси уже обосновались, а «люди из Украины» и «люди из России» прибыли сейчас. Он твердо пообещал, что в Беларуси Майдана не будет.
После волны протестов А. Лукашенко уже заговорил о военной угрозе со стороны НАТО и Литвы. Как он выразился, войска НАТО «лязгают гусеницами у наших ворот».
И Майдан, и 13-е января – работа иностранных агентов
В Литве это сообщение (скорее всего, переведенное с портала rt.ru, контролируемого российским правительством и предназначенного для зарубежной аудитории, повторили порталы ekspertai.eu, bukimevieningi.lt. Последний не только процитировал слова А. Лукашенко, но и написал, что у него есть видеодоказательство, – которое не было предъявлено. Зато в том же портале был обнародован видеоролик, в котором говорилось, что Западная Европа распространяет информацию, будто белорусские граждане никогда не будут жить так хорошо, как в других государствах. Так, дескать, разжигаются беспорядки.
«То, что мы видим в Беларуси, – это сценарий, напоминающий украинский Майдан, 13-е января», - в портале утверждается, что даже борьба Литвы за освобождение от Советского Союза подстрекалась из-за рубежа.
Пользователи социальных сетей делились этими сообщениями в таких группах, как «Už Lietuvą be landsbergistų ir jų surogatų» («За Литву без ландсбергистов и их суррогатов»), «Už didingą Lietuvą» («За величие Литвы»), «Ldiena», призывали «дать <...> этим майданутым». В этих группах дискуссии о событиях в Беларуси сводятся к разговору о «глобалистах», которые стремятся свергнуть А. Лукашенко. Постами о «[борьбе] Лукашенко с толпой, зомбированной лефтистами», делится и Марюс Габрилавичюс. В литовских группах Фейсбука А. Лукашенко нередко хвалят за то, что, вопреки давлению, он не признал угрозу коронавирусной пандемии.
Средства массовой информации, поддерживаемые и контролируемые Кремлем, неоднократно писали, что Литва провоцирует в Беларуси беспорядки и Майдан.
Портал sputniknews.lt рассуждал о том, действительно ли министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает белорусов протестовать и «желает кровавой революции», а на портале baltnews.lt уже после выборов появилась публикация «Литовские политики спят и видят "белорусский майдан"». Здесь утверждается, будто подстрекатели минских события хотят, чтобы открылись границы и белорусы стали «дешевой рабочей силой» для Европы.
Также цитировались высказывания литовских политиков Роландаса Паксаса и Збигнева Йединского. «Не все литовские политики высказываются за вмешательство в дела Беларуси», - утверждается в публикациях.
Накануне выборов в Беларуси также была опубликована информация о том, что Литва поддерживала украинский Майдан и через свое посольство в Киеве направляла деньги и оружие.
Самыми большими врагами считает Литву и Польшу
По утверждению философа, профессора университета им. Витаутаса Великого Гинтаутаса Мажейки, в разговорах об угрозах Беларуси со стороны Запада – ничего нового, но в этом году пропаганда режима пополнилась еще и мнимой угрозой со стороны России.
«О зарубежной угрозе говорилась и в 2010-ом, и в 2015-ом, и даже в 2005-ом гг., – о том, что в Польше, Литве готовят агентов, террористов. А на сей раз – в России. [В этом году] реальной угрозы на Западе не видели, поэтому было адресовано и России», - об изменениях в риторике А. Лукашенко сказал профессор.
Он пояснил и то, почему режим обвиняет конкретные зарубежные государства.
По его словам, А. Лукашенко увидел опасность в России, поскольку, в случае присоединения к ней Беларуси, он сам оказался бы отстранен от власти и вынужден был бы довольствоваться второразрядной должностью.
«В Беларуси и России Польшу и Литву называют из-за того, что эти страны проводят активную региональную политику. Польше отводится роль источника кибернетических атак. Такие каналы, как «NEXTA», «Хартия’97», медиа-активизм сконцентрированы в Польше. <...> В Праге действует «Радио Свобода», телевидение «БелСат» работает из Польши», - говорит политический обозреватель, объясняя, почему А. Лукашенко упомянул о «звонках из Польши и Чехии».
В то же время Литва, по его словам, видится как убежище оппозиции: здесь собирается элита Беларуси, проводится работа через дипломатов, действует Европейский гуманитарный университет.
Пропаганда бьет вхолостую
Однако, как отмечает обозреватель белорусской политики, сегодняшняя риторика А. Лукашенко претерпевает кризис. Когда проходят массовые забастовки, бессмысленно говорить о внешних врагах, разрушающих государство, – трещат основы режима.
Этим картинам не может ничего противопоставить даже российская пропаганда.
«У забастовок нет ничего общего с зарубежьем – в данном случае пропаганда бьет вхолостую», - говорит он.
Не действуют и обвинения в Майдане – протестующие быстро поняли, что надо не собираться на площадях, а действовать в локальных точках. Г. Мажейкис обратил внимание на образовавшиеся вследствие этого неблагоприятные для режима, пугающие картины, достигшие западных средств массовой информации: аудиозаписи из тюрем, цепи людей, участницы протестов, одетые в белое.
«Этим картинам не может ничего противопоставить даже российская пропаганда», - говорит Г. Мажейкис. Он прогнозирует, что не не поможет даже основной рупор – государственные СМИ Беларуси. По его словам, эти журналисты испытали травму, они знают, что после августовских событий у них нет будущего как у работников информационной сферы.
«У забастовок нет ничего общего с Майданом, поэтому пропаганда не может обвинять Запад, безработных. Это тактика польской «Солидарности». Уже нет [ощущения], что протестуют только минские интеллектуалы и богема», - о том, почему риторика А. Лукашенко потерпит кризис, рассуждает Г. Мажейкис.
Кто и почему в Литве поддерживает Лукашенко?
На вопрос, почему в Литве часть жителей поддерживает А. Лукашенко, политолог Айне Рамонайте сказала, что связывает это с ностальгией по Советскому Союзу и мифом о стабильной и спокойной жизни.
Она обратила внимание, что раздражение «лефтистами», «глобалистами», как в приведенных выше сообщениях, не является в Литве таким уж распространенным явлением. Оно характерно для левого политического фланга, который в Литве не очень популярен.
«[При проведении опросов] мы удивлялись, что люди, которых даже не спрашивали о Беларуси, приводили ее в пример: говорили, что были в Беларуси, видели, как там живут, все выглядит неплохо», - сказала профессор.
В случае с людьми старшего возраста это объясняется привычкой к советскому образу жизни. «Порядок в Беларуси в определенных аспектах им более понятен: контроль сверху, больше порядка, поля обработаны, ухожены. <...> [Есть и] бытовые объяснения – люди видят более низкие цены и считают, что там легче жить. Когда они ездят в качестве туристов, не сталкиваются более глубоко с реальностью, у них создается поверхностное впечатление: узнаваемые товары, даже сохранившие дизайн, продаваемые по небольшим ценам напоминают советское время», - говорит она.
Профессор добавляет, что и сам А. Лукашенко часто говорит о порядке, стабильности.
«А. Лукашенко акцентировал, что «у нас мирно, стабильно, нет майданов». Его коньком были мир и покой, - говорит она. – Может сейчас, при виде протестов, и у литовцев в головах изменится это восприятие».
ВЕРДИКТ
Пропаганда
С началом протестов в Беларуси, в информационном пространстве Литвы стали появляться сообщения, поддерживающие А. Лукашенко. Они доминировали также в российских средствах массовой информации, адресованных Литве: там говорилось, будто Литва и другие страны Запада, «глобалисты» провоцируют в Беларуси кровопролитие, стремятся к Майдану. Политические обозреватели обращают внимание, что это привычный для режима А. Лукашенко нарратив, которому поддалось и немалое количество жителей Литвы: в своих социальных сетях они пишут о спокойном и стабильном государстве, которому угрожают зарубежные деятели. Обозреватели также считают, что подобные разговоры беспочвенны, поскольку на зарубежных деятелей нельзя возложить вину за начавшиеся забастовки, а стратегия протестующих отличается от стратегии Майдана.