Сейм Литвы призывает не признавать выборы в Беларуси

Сейм Литвы во вторник на чрезвычайной сессии принял резолюцию, призывающую не признавать результаты прошедших в Беларуси президентские выборов и ввести санкции должностным лицам этой страны.

В утвержденной парламентом резолюции также звучит призыв не признавать легитимность Александра Лукашенко.

Документ был принят почти единогласно - 120 голосов "за", ни одного "против", два человека воздержались.

"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результатов выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, предлагаем инициировать посредническую миссию, призываем ввести персональные санкции всем, кто фальсифицировал эти выборы, и всем, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - заявил представивший проект резолюции консерватор Жигимантас Павилёнис.

Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств.

Парламентарии также призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание Совета глав стран Европы для обсуждения ситуации в Беларуси, включая вопрос об эмбарго электроэнергии с БелАЭС.

Резолюция адресована к руководителям Литвы, Совета Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламента, к национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник подчеркнул, что в резолюции содержится важная весть международному сообществу и о "совершенных преступлениях, непосредственными свидетелями которых мы не были, но их видели во всем мире".