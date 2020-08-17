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2020.08.17 16:09

Литва готовится к возможному наплыву беженцев из Беларуси

Радио LRT2020.08.17 16:09
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Литва готовится к возможному наплыву беженцев из Беларуси. Пока убежище попросили несколько человек, еще несколько изучают возможности это сделать. Вице – министр внутренних дел Таутвидас Тамулявичюс  говорит, что, если ситуация в Беларуси осложнится  и Литва не справится с помощью одна, она обратится за помощью к ЕС, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Руководитель представительства Европейской Комиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс говорит, что ЕС готовит санкции в отношении конкретных белорусских чиновников и руководителей. В прошлом году убежище в Литве просили более 600 человек, удовлетворено было менее 20 процентов обращений.

Руководитель Центра изучения Восточной Европы Линас Кояла говорит, что как будут развиваться события, пока сказать трудно, многое зависит от позиции силовых структур Беларуси.

По словам главы МВД, в минувшую субботу двое граждан Беларуси воспользовались предоставленным Литвой гуманитарным коридором. Указ подписала сама Рита Тамашунене. Литва обеспечивает прибывшим проживание, защиту и следит за соблюдением ими требований защиты от коронавируса. По данным агентства BNS прибывшие – члены штаба Светланы Тихановской.

До этого два других человека на прошлой неделе попросили убежища в Литве. Вице – министр внутренних дел Таутвидас Тамулявичюс говорит, что, если ситуация в Беларуси осложнится и Литва не справится с наплывом беженцев из Беларуси, она обратится за помощью к ЕС.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Литва

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