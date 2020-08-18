Линас Кояла. Почему рушатся авторитарные режимы?

Тысячи протестующих на улицах, а авторитарные лидеры с тревогой наблюдают за этими процессами через окна высоких дворцов. Мы видели эту картинку не раз за последнее десятилетие. Волны протестов хлынули из Северной Африки в регион, расположенный рядом с Литвой.

Протесты всегда вызывали эмоции у наблюдателей, потому что события на улицах бывали шокирующими, волнующими, вдохновляющими, а временами разочаровывающими. Часто эти движения приводили к фундаментальным политическим изменениям или даже революциям. А в некоторых случаях ощутимых результатов практически не было.

Но почему одни авторитарные режимы рушатся, а другие даже после кризиса выходят из-под контроля? Почему одни рушащиеся авторитарные страны становятся демократиями, а другие переходят от одного авторитаризма к другой форме диктатуры?

Ответы на эти вопросы политологи дают десятилетиями. Например, комплексное исследование американки Эрики Франц показало, что с момента окончания Второй мировой войны до 2014 года рухнуло 239 авторитарных режимов.

Наиболее частой причиной их краха были так называемые «дворцовые перевороты», когда другие члены элитной группы восставали против доминирующей партии или единоличного лидера. Вторая по популярности причина перемен, по мнению исследователей, - это выборы; хотя авторитарные системы лишь имитируют прозрачный процесс голосования, далеко не всегда возможно контролировать новых лидеров, которые появляются таким образом. Значение выборов особенно возросло после Холодной войны. Наконец, третья по частоте причина краха авторитарных систем - массовые протесты.

На этом важно остановиться. Действительно, цифры показывают, что авторитарные системы чаще рушатся из-за внутренних конфликтов элит, чем из-за протестующих. Кроме того, по оценкам, только примерно каждое десятое протестное движение достигло своих целей.

Однако не следует забывать, что часто тысячи людей на улицах побуждали элиту, собравшуюся вокруг диктаторов - других политиков, военных, бюрократов, - подвергать ситуацию сомнению, поэтому влияние протестов, несомненно, велико. Особенно тех, которые проходят мирно и не позволяют сомневаться в своих добрых намерениях.

Когда авторитарные режимы начинают ослабевать? Никого не удивит утверждение, что такие системы начинают лопаться по швам перед лицом экономических трудностей. Если государство, даже если оно не демократическое, обеспечивает некоторые стандарты жизни, критическая масса для изменений может не возникнуть.

Однако как только возникают экономические кризисы и становится ясно, что диктаторы, преуспевшие в своем правлении, бессильны обеспечить хотя бы минимум благополучия для всех граждан, их позиции начинают резко ослабевать. Например, нет сомнений в том, что одна из основных причин протестов в Беларуси заключается в том, что реальные доходы населения за последнее десятилетие практически не выросли.

Вот где раскрывается сила демократии против авторитаризма. В демократических странах разочарование лидерами во время кризисов является обычным явлением, но есть регулярные и прозрачные выборы, которые дают возможность для перемен. В то время авторитарные системы могут предложить только одно и то же.

Конечно, крах авторитарной системы не означает, что демократия восторжествует автоматически. По оценкам, около половины революций создают среду для демократизации, в то время как остальные поощряют новую форму авторитаризма (правда, число демократических исходов несколько увеличилось за последние три десятилетия). Это лучшее доказательство того, что устойчивое процветание демократии требует долгой и последовательной работы. А успех может быть гарантирован только за счет появления сильного и решительного гражданского общества.

Комментарий прозвучал в эфире Радио ЛРТ.