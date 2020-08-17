Сейм Литвы призовет не признавать результаты выборов в Беларуси

Сейм Литвы готовит обращение к международному сообществу с призывом не признавать результаты президентских выборов в Беларуси, не считать Александра Лукашенко легитимным главой государства, а также ввести персональные санкции в отношении тех, кто ответственен за подделку результатов и нарушения прав человека, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Этот документ планируют направить в Европейский Совет, Еврокомиссию, Европарламент, в национальные парламенты и правительства стран ЕС и НАТО.

Литовские парламентарии требуют новых прозрачных и демократичных выборов, прекращения насилия, освобождения политических заключенных, обеспечения свободы слова, собраний и гражданских свобод в Беларуси. Эта резолюция будет обсуждаться завтра на внеочередной сессии Сейма. Под ней подписались лидеры практически всех фракций.



Тем временем, президент Литвы побеседовал по телефону с канцлером Германии и обсудил с ней ситуацию в Беларуси. По словам пресс-атташе Гитанаса Наседы, эту проблему он поднимает не только в беседе с Ангелой Меркель, но и в видеоконференции с руководством стран Балтии.

Министр обороны Раймундас Кароблис считает, что минские власти интенсивно ищут «виноватых», чтобы оправдать свои действия внутри страны и хотят перенести ответственность на Запад. Советник президента Аста Скайсгирите сообщила, что после того, как официальный Минск отверг предложение Литвы о посредничестве в разрешении конфликта, будет учрежден общественный Совет и начнется разработка персональных санкций.

"В целях мирного урегулирования кризиса президент предложил учредить национальный совет по примирению. Так как режим отказался идти по этому пути, по пути примирения, совет будет создан из представителей общественности", - заявила журналистам в понедельник Аста Скайсгирите.

Этот шаг Гитанас Наседа обсудил с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.