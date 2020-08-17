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2020.08.17 12:11

Науседа призвал ООН и ОБСЕ реагировать на ситуацию в Беларуси

BNS, LRT.lt2020.08.17 12:11
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid susitinka su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda Vilniuje
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid susitinka su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На фоне продолжающихся в Беларуси протестов президент Литвы Гитанас Науседа призывает реагировать на нарушения прав человека в стране Совет по правам человека ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"В Беларуси продолжаются массовые нарушения прав человека. Рассказы выпущенных протестующих шокируют. Я призываю Совет по правам человека ООН и ОБСЕ реагировать!", - написал в воскресенье в своей социальной сети Г. Науседа.

Массовые протесты в Беларуси проходят со дня президентских выборов 9 августа.

Правоохранительные органы за несколько дней задержали более 6 700 демонстрантов, сотни протестующих были избиты. В пятницу власти начали отпускать задержанных. Многие из них рассказывают, что были избиты и не получали еды и воды.

Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid susitinka su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda Vilniuje
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid susitinka su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda Vilniuje
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid susitinka su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda Vilniuje
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid susitinka su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda Vilniuje
# Литва# Беларусь

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