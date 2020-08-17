Науседа призвал ООН и ОБСЕ реагировать на ситуацию в Беларуси

На фоне продолжающихся в Беларуси протестов президент Литвы Гитанас Науседа призывает реагировать на нарушения прав человека в стране Совет по правам человека ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"В Беларуси продолжаются массовые нарушения прав человека. Рассказы выпущенных протестующих шокируют. Я призываю Совет по правам человека ООН и ОБСЕ реагировать!", - написал в воскресенье в своей социальной сети Г. Науседа.

Массовые протесты в Беларуси проходят со дня президентских выборов 9 августа.

Правоохранительные органы за несколько дней задержали более 6 700 демонстрантов, сотни протестующих были избиты. В пятницу власти начали отпускать задержанных. Многие из них рассказывают, что были избиты и не получали еды и воды.