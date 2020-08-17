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2020.08.17 09:12

В Литве за выходные - 64 новых случая COVID-19: «возвращаемся к мартовским показателям»

LRT.lt2020.08.17 09:12
COVID-19 vakcinos tyrimai
COVID-19 vakcinos tyrimai / AP nuotr.

За выходные в Литве подтверждено 64 новых случая COVID-19. Ранее уже сообщалось, что ситуация ухудшается и постепенно статистика становится похожей на ту, что была весной, во время пика пандемии.

"С каждым днем цифры растут. Например, в эти выходные данные таковы: 34 в один день и 30 в другой. Эти цифры действительно беспокоят, потому что рост снова очевиден, и мы возвращаемся к мартовским показателям», - сказала в интервью Радио ЛРТ Гинрета Мегелинскене, руководитель отдела по лечению инфекционных заболеваний Вильнюсского отделения Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

По словам Г. Мегелинскене, бессимптомные случаи среди молодежи вызывают беспокойство.

«Большинство из бессимптомных случаев - это молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Европейский центр профилактики и контроля над заболеваниями подчеркивает то же самое. Также акцентируется, что эти люди могут представлять более высокий риск заражения для других, потому что они явно социально более активны и обычно не чувствуют симптомы заболевания. Они ходят повсюду и активно взаимодействует с другими людьми, поэтому могут представлять риск», - поясняет представитель Центра.

Все больше случаев выявляется на рабочем месте после проведения праздников и мероприятий.

«Тот же Adforum kiemelis, по которому уже подтверждено 28 случаев. В общей сложности 200 человек посетили НЦОЗ, были оценены их индивидуальные риски, и отдельные лица были частично изолированы. Конечно, случаи были выявлены и в других местах, например, в барах Вильнюса», - отмечает Г. Мегелинскене.

В результате, по ее словам, сейчас рассматривается, какие дополнительные меры можно было бы ввести, чтобы избежать этого риска.

По оценкам Г. Мегелинскене, в разных районах Литвы насчитывается около 20 очагов COVID-19.

«Сейчас было бы даже трудно назвать, какой район является абсолютно безопасным, и все же, пока случаи завоза регистрируются в разных округах, ситуация ухудшается, и мы все должны подумать о том, что предпринять, чтобы оставаться в безопасности», - говорит она.

COVID-19 vakcinos tyrimai
COVID-19 vakcinos tyrimai
COVID-19 vakcinos tyrimai
1 / 1AP nuotr.
COVID-19 vakcinos tyrimai
# Литва

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