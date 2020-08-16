Сотни тысяч людей в Минске потребовали отставки Лукашенко

Не менее 200 тысяч человек в Минске потребовали отставки президента Александра Лукашенко. Правоохранители не вмешивались в протесты, но вечером начались задержания.

В центре Минска прошла наиболее массовая акция протеста в истории Беларуси. По подсчетам независимых СМИ, в воскресенье, 16 августа, в митинге у стелы "Минск - город-герой" участвовали не менее 200 тысяч человек. Сторонники главного оппозиционного кандидата на президентских выборах Светланы Тихановской держали в руках бело-красно-белые флаги и плакаты с призывами к отставке президента Александра Лукашенко, справедливым выборам и против насилия.

Они скандировали "Жыве Беларусь", "Уходи!", "Верым, можам, пераможам!” (Верим, можем, победим! - один из самых популярных лозунгов протестующих), а также "Выпускай!", передает корреспондент DW. Возле стелы наблюдались перебои с мобильным интернетом и сотовой связью.

Выступление Марии Колесниковой



На митинге выступила член объединенного штаба Тихановской Мария Колесникова, которая потребовала отставки Лукашенко с поста президента. "26 лет кошмара должны закончиться, это не должно продолжаться", - заявила она, напомнив, что основным пунктом в программе Тихановской значится проведение новых честных выборов.

„Laisvės Maršo“ eitynės Minske; Baltarusija / Vida Press nuotr.

Перед началом акции протеста подход к стеле "Минск - город-герой" был перекрыт, около архитектурно-скульптурного комплекса были выстроены автозаки. Позже силовики сняли оцепление около стелы и собравшиеся могли подняться к обелиску.

Параллельно в Минске прошел провластный митинг



Параллельно на площади Независимости проходил проправительственный митинг, на котором выступил президент страны. "Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века защитить свою страну… Это не моя вина, что мне пришлось позвать вас", - заявил Лукашенко. Также в своей речи он упомянул "наращивание военной мощи на западных границах" Беларуси. "Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот", - утверждал он.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что не позволит "отдать" страну, даже в случае своей смерти. "Мы построили с вами - при всех сложностях, при всех недостатках красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам", - заявил он. Государственное агентство БЕЛТА насчитало на митинге сторонников Лукашенко более 70 тысяч участников. По данным независимых СМИ, для участия в акции за президента людей свозили со всей страны.

Акция оппозиции продолжилась на площади Независимости



После окончания проправительственного митинга часть участников оппозиционной акции прошла "Маршем за свободу" до площади Независимости, на которой изначально и планировалось его провести. Как отмечает издание Naviny.by, участники марша заняли всю площадь, правоохранителей на ней не было. Полицейские не мешали проведению акции и в течение всего дня.

Mitingas Minske / Vida Press nuotr.

Вечером некоторые СМИ начали сообщать об отдельных задержаниях участников акции. "Первые задержания. Около ГУМа из белого микроавтобуса без номеров выскочили правоохранители в цивильном и схватили несколько человек, затащили в микроавтобус. Толпа возмущена", - сообщило белорусское бюро "Радио Свобода". О задержании расходящихся с митинга людей в разных районах белорусской столицы также написало издание Tut.by. Телеграм-канал Nexta Live опубликовал видео задержания одного мужчины возле Центрального РУВД.

Протесты в Беларуси не затихают уже восьмой день. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, более 80 процентов набрал Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость.

Deutsche Welle