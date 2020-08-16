Кароблис: заявления Лукашенко о войсках на литовской границе – это только слова, ситуация отслеживается

Белорусский лидер Александр Лукашенко в субботу говорил о наращивании «вооруженного компонента» в Польше и Литве. Он сказал, что отдал приказ об укреплении сил на границе с этими странами, но, по словам министра национальной обороны Литвы, заявления были необоснованными – никаких изменений на границе не произошло, ситуация отслеживается.

Лукашенко утверждает, что приказал перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно – на западную белорусскую границу. По словам министра Раймундаса Кароблиса, подобные заявления показывают, что это, в первую очередь, реакция на политический кризис внутри страны.

«Понятно, что это реакция на внутриполитический кризис. <...> Виновных ищут снаружи. Сюда приплетен и военный аспект – будто бы у границы с Беларусью активизировались силы НАТО (в частности, Литва и Польша), но это не соответствует действительности», - сказал Р. Кароблис Радио LRT.

По словам министра обороны, сообщение Лукашенко было услышано, но о конкретных действиях нет никакой информации.

«Сообщение слышали, приняли к сведению, будем следить за ситуацией. Пока было заявление. Нам ничего не известно о конкретных действиях», - говорит министр.

Он также напомнил, что это не первое подобное заявление Лукашенко – так уже было год назад.

«Об укреплении войск возле Литвы и Польши не в первый раз говорится. Впервые это год назад было, когда планировалось дислоцировать в Пабраде батальон США», - говорит министр.

Р. Кароблис подчеркнул, что «Литва является членом НАТО уже шестнадцать лет, на нашей территории уже много лет проходят международные учения, и в этом году они также проходят в обычном плановом режиме».

«Все учения и любое развертывание иностранных сил в Литве имеют целью сдерживание и оборону. Литва не представляет военной угрозы для Беларуси», - сказал министр.

После массовых протестов против фальсификации выборов и полицейского насилия, Лукашенко в субботу неожиданно заявил, что у него вызывают беспокойство военные учения НАТО в Литве и Польше. Он сообщил, что отдал приказ о переброске воздушно-десантной бригады из Витебска в Гродно.