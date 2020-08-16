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2020.08.16 08:34

Агентство AP опубликовало кадры гибели протестующего

Радио «Cвобода»2020.08.16 08:34
Александр Тарайковский, в белой окровавленной футболке, перед спецназом. Минск, 10 августа 2020
Александр Тарайковский, в белой окровавленной футболке, перед спецназом. Минск, 10 августа 2020 / AP

Агентство Associated Press (AP) опубликовало видео, на котором запечатлён момент гибели демонстранта в Минске 10 августа. Некоторые кадры этой трагедии появились в интернете ранее. Но в субботу опубликован снимок, сделанный с довольно близкого расстояния.

Этот снимок в некоторых СМИ назван "фото дня". На нём Александр Тарайковский снят лицом к оператору. Между ним и манифестантом, прижимающим руку к груди под окровавленной футболкой, стоят семеро спецназовцев (за кадром их ещё больше). Они смотрят на Тарайковского, похоже, профессионально безразлично. Через несколько секунд тот падает.

Есть ещё видеокадр, сделанный почти "из-за спины" Тарайковского. Когда человек с поднятыми руками оказывается вблизи шеренги солдат, неожиданно ему навстречу вспыхивает яркая точка огня (стоп-кадр). Вероятно, это и был тот самый выстрел.

И есть третья съёмка. Она велась с другой точки, сверху, вероятно из окна ближайшего дома. Шеренга спецназовцев, подстреленный человек в белой футболке. Он нерешительно делает один шаг, другой - и падает на спину. Через мгновение солдаты быстро идут к лежащему телу. В эту секунду в кадре появляется машина, едущая в нескольких метрах от солдат, уже подбежавших к жертве. Один из них заторопился к машине и выстрелил в неё - это видно по облачку дыма из ствола. Вероятно, выстрел был сделан, чтобы свидетель не останавливался, а, испугавшись, быстро проехал дальше.

В субботу в полдень в Минске на площади у метро "Пушкинская" прошла гражданская панихида и массовый митинг памяти погибшего 34-летнего Александра Тарайковского.

Официальной реакции минской милиции на публикацию фотографии AP пока не было.

Радио Свобода

Александр Тарайковский, в белой окровавленной футболке, перед спецназом. Минск, 10 августа 2020
Александр Тарайковский, в белой окровавленной футболке, перед спецназом. Минск, 10 августа 2020
Александр Тарайковский, в белой окровавленной футболке, перед спецназом. Минск, 10 августа 2020
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Александр Тарайковский, в белой окровавленной футболке, перед спецназом. Минск, 10 августа 2020
# Белоруссия# Беларусь# Смерть# протесты

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