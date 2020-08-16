Легендарная вилла «Auska»: есть опасения, что после приватизации здесь появится закрытый квартал

В Паланге на берегу моря стоит бывшая вилла советской номенклатуры «Auska», которую в будущем году «Turto bankas» намерен продать. Однако против этого решения выступило самоуправление курорта, заявившее, что после приватизации виллы на ее месте может вырасти еще одно частное строение, а возможно, даже целый квартал с огороженной территорией. Представители Департамента культурного наследия заявляют, что вилла не является охраняемым объектом.
Крестообразная вилла «Auska» была построена в советское время на берегу моря в окружении сосен. В течение нескольких десятилетий она была доступна не каждому – в ней отдыхали только высшие сановники советской эпохи.
«Это был закрытый режимный объект, живший своей жизнью. Но был и период, когда это была вилла президентов Литвы, – прежде всего, этот период, конечно, ассоциируется с Бразаускасом. Так что, на самом деле, эта вилла является нашей литовской историей», - говорит Гинтарас Поцюнас – глава компании, арендующей здание.
До сих пор здесь сохранена аутентика: мрамор, дубовые двери, мебель, созданная специально для этой виллы. Здесь же – и бассейн, форма которого повторяет географические контуры Литвы. В нем – морская вода.
Вот уже десять лет на вилле может отдыхать каждый: она функционирует как отель. В разгар сезона, по словам собеседника, без 100 евро комнату не получишь. Правда, весной следующего года «Turto bankas» собирается продать недвижимость, но этому воспротивились власти курорта.
«Мы не хотим, чтобы на берегу моря выросли еще одни душевые. (Мэр Паланги обратился в Генеральную прокуратуру по поводу непонятной реконструкции душевых. - LRT.lt). Здесь расположен 25-километровый пляж для жителей Литвы, которые не хотят смотреть на частную виллу, обнесенную колючей проволокой», - говорит мэр Паланги Шарунас Вайткус.
На территории зарегистрировано 6 строений – по словам мэра, теоретически там может появиться шесть вилл, и территория в 22 га на берегу моря станет частной и недоступной для населения. По оценкам экспертов по недвижимости, цена одного ара земли здесь может достигать 100 тыс. евро.
«Auska» - самый уникальный объект в Паланге, второго такого не было, нет и не будет. У нас есть только одна такая жемчужина, и, конечно, все уже давно на нее засматриваются», - говорит владелица агентства недвижимости Она Мацкявичене.
Специалисты по охране культурного наследия не видят в вилле особой ценности – эта ценность скорее символическая.
Отдыхающие говорят, что приватизировать такие объекты не следует.
«Не надо ни продавать, ни гостиницу устраивать. Мне кажется, что гостиниц в Паланге и без того хватает. А эта вилла была бы лучшей достопримечательностью», - говорит отдыхающая Аста.
«Конечно, было бы лучше, если бы мы оставили ее для истории», - говорит отдыхающий Артем.
Самоуправление курорта будет стремится к тому, чтобы виллу передали Паланге. Переняв эту собственность, самоуправление намерено значительно уменьшить участок и искать инвестора, способного создать современный объект для отдыха – например, отель международной сети, лечебницы. По окончании срока аренды, имущество осталось бы государственным.