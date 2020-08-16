Легендарная вилла «Auska»: есть опасения, что после приватизации здесь появится закрытый квартал

В Паланге на берегу моря стоит бывшая вилла советской номенклатуры «Auska», которую в будущем году «Turto bankas» намерен продать. Однако против этого решения выступило самоуправление курорта, заявившее, что после приватизации виллы на ее месте может вырасти еще одно частное строение, а возможно, даже целый квартал с огороженной территорией. Представители Департамента культурного наследия заявляют, что вилла не является охраняемым объектом.

Крестообразная вилла «Auska» была построена в советское время на берегу моря в окружении сосен. В течение нескольких десятилетий она была доступна не каждому – в ней отдыхали только высшие сановники советской эпохи.

«Это был закрытый режимный объект, живший своей жизнью. Но был и период, когда это была вилла президентов Литвы, – прежде всего, этот период, конечно, ассоциируется с Бразаускасом. Так что, на самом деле, эта вилла является нашей литовской историей», - говорит Гинтарас Поцюнас – глава компании, арендующей здание.

Vila „Auska“ / BNS nuotr.

До сих пор здесь сохранена аутентика: мрамор, дубовые двери, мебель, созданная специально для этой виллы. Здесь же – и бассейн, форма которого повторяет географические контуры Литвы. В нем – морская вода.

Вот уже десять лет на вилле может отдыхать каждый: она функционирует как отель. В разгар сезона, по словам собеседника, без 100 евро комнату не получишь. Правда, весной следующего года «Turto bankas» собирается продать недвижимость, но этому воспротивились власти курорта.

Vila „Auska“ / BNS nuotr.

«Мы не хотим, чтобы на берегу моря выросли еще одни душевые. (Мэр Паланги обратился в Генеральную прокуратуру по поводу непонятной реконструкции душевых. - LRT.lt). Здесь расположен 25-километровый пляж для жителей Литвы, которые не хотят смотреть на частную виллу, обнесенную колючей проволокой», - говорит мэр Паланги Шарунас Вайткус.

На территории зарегистрировано 6 строений – по словам мэра, теоретически там может появиться шесть вилл, и территория в 22 га на берегу моря станет частной и недоступной для населения. По оценкам экспертов по недвижимости, цена одного ара земли здесь может достигать 100 тыс. евро.

Vila „Auska“ / BNS nuotr.

«Auska» - самый уникальный объект в Паланге, второго такого не было, нет и не будет. У нас есть только одна такая жемчужина, и, конечно, все уже давно на нее засматриваются», - говорит владелица агентства недвижимости Она Мацкявичене.

Специалисты по охране культурного наследия не видят в вилле особой ценности – эта ценность скорее символическая.

Vila „Auska“ / BNS nuotr.

Отдыхающие говорят, что приватизировать такие объекты не следует.

«Не надо ни продавать, ни гостиницу устраивать. Мне кажется, что гостиниц в Паланге и без того хватает. А эта вилла была бы лучшей достопримечательностью», - говорит отдыхающая Аста.

«Конечно, было бы лучше, если бы мы оставили ее для истории», - говорит отдыхающий Артем.

Vila „Auska“ / BNS nuotr.

Самоуправление курорта будет стремится к тому, чтобы виллу передали Паланге. Переняв эту собственность, самоуправление намерено значительно уменьшить участок и искать инвестора, способного создать современный объект для отдыха – например, отель международной сети, лечебницы. По окончании срока аренды, имущество осталось бы государственным.