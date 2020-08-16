Bloomberg сообщил о возможности бегства приближенных Лукашенко в Россию

Штаб Тихановской начал формирование координационного совета по трансферу власти.

Приближенные президента Беларуси Александра Лукашенко связывались со своими контактами в Кремле и обсуждали с ними возможность бегства в Россию в том случае, если они будут свергнуты. Об этом в субботу, 15 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве, знакомые с соответствующими переговорами.

При этом агентство считает уступкой Кремлю со стороны Минска выдачу Москве 32 россиян, которых ранее белорусские власти называли участниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера и подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

В тот же день Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Оба собеседника выразили уверенность, что возникший в Беларуси после президентских выборов конфликт в скором времени будет урегулирован, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, они "подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений".

Штаб Тихановской начал формирование совета по трансферу власти

Между тем штаб находящейся в Литве главной соперницы Лукашенко на прошедших выборах Светланы Тихановской начал формирование координационного совета для трансфера власти. "Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - заявила пресс-служба Тихановской.

Одновременно штаб сообщил о начале приема заявок от потенциальных членов координационного совета. Они должны пользоваться "большим уважением в обществе" и быть готовыми "делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

Протесты после президентских выборов в Беларуси

В Беларуси уже почти неделю продолжаются акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. В начале текущей недели Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов, была вынуждена покинуть Беларусь.

Ряд видных западных политиков выразили возмущение позицией белорусских властей и призвали Минск уважать право белорусов на свободу собраний. Главы МИД стран Евросоюза в ходе внеочередного заседания 14 августа договорились ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Внешнеполитической службе ЕС поручено составить список лиц, причастных к фальсификациям на выборах и разгону акций в белорусских городах.

DW