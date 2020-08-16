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2020.08.16 09:15

Евростат: экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

BNS2020.08.16 09:15
Pinigai; eurai; kyšis
Pinigai; eurai; kyšis / Unsplash nuotr.

По данным Евростата, спад экономики Литвы во втором квартале этого года был одним из самых незначительных в Европейском Союзе.

В апреле-июне этого года, по сравнению с первыми тремя месяцами этого года, валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы сократился на 5,1 процента. Из 20 стран, опубликовавших данные, только в Финляндии ВВП снижался менее активно – на 3,2 процента.

За год (во втором квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года) спад ВВП Литвы был самым безболезненным из 20 стран (на 3,7 процента).

Больше всего сократилась экономика в Испании – 18,5 процента за квартал и 22,1 процента за год.

По данным Евростата, в целом экономика ЕС сократилась на 11,7 процента за квартал и на 14,1 процента за год.

Pinigai; eurai; kyšis
Pinigai; eurai; kyšis
Pinigai; eurai; kyšis
1 / 1Unsplash nuotr.
Pinigai; eurai; kyšis
# Европейский Союз# Литва

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