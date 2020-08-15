Встреча президента Литвы с руководством спецслужб: содержание беседы не детализируется

В субботу президент Гитанас Науседа встретился с директором департамента государственной безопасности Дарюсом Яунишкисом и руководителем Второго департамента оперативных служб при министерстве национальной обороны Элегиюсом Паулавичюсом.

Подробности встречи не разглашаются.

По сведениям LRT, Дарюс Яунишкис на этой неделе уже не впервые переступал порог президентского дворца. Одна из тем, обсуждавшихся во время встречи, – ситуация в Беларуси.

Darius Jauniškis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt напоминает, что на этой неделе президент Гитанас Науседа предложил Беларуси план из трех пунктов, реализация которого, по мнению главы государства, позволит стабилизировать ситуацию. Г. Науседа предлагал властям Беларуси прекратить насилие против граждан, освободить задержанных и возобновить диалог с общественностью.