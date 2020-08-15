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2020.08.15 18:43

Встреча президента Литвы с руководством спецслужб: содержание беседы не детализируется

На этой неделе Д. Яунишкис уже несколько раз побывал в президентском дворце
Жигинтас Абромайтис, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt2020.08.15 18:43
Susitiko Gitanas Nausėda ir Darius Jauniškis
Susitiko Gitanas Nausėda ir Darius Jauniškis / D. Umbraso/LRT nuotr.

В субботу президент Гитанас Науседа встретился с директором департамента государственной безопасности Дарюсом Яунишкисом и руководителем Второго департамента оперативных служб при министерстве национальной обороны Элегиюсом Паулавичюсом.

Подробности встречи не разглашаются.

По сведениям LRT, Дарюс Яунишкис на этой неделе уже не впервые переступал порог президентского дворца. Одна из тем, обсуждавшихся во время встречи, – ситуация в Беларуси.

Darius Jauniškis
Darius Jauniškis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt напоминает, что на этой неделе президент Гитанас Науседа предложил Беларуси план из трех пунктов, реализация которого, по мнению главы государства, позволит стабилизировать ситуацию. Г. Науседа предлагал властям Беларуси прекратить насилие против граждан, освободить задержанных и возобновить диалог с общественностью.

Susitiko Gitanas Nausėda ir Darius Jauniškis
Darius Jauniškis
Susitiko Gitanas Nausėda ir Darius Jauniškis
Susitiko Gitanas Nausėda ir Darius Jauniškis
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Darius Jauniškis
Darius Jauniškis
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Susitiko Gitanas Nausėda ir Darius Jauniškis
Darius Jauniškis
# Литва# Белоруссия# Беларусь

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