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2020.08.15 18:13

Линкявичюс: обращение Лукашенко к Путину разоблачает всю его пропаганду

Вайдотас Бянюшис, BNS, ELTA, Радио «Cвобода»2020.08.15 18:13
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что обращение Александра Лукашенко к Владимиру Путину за помощью разоблачает всю его прежнюю пропаганду.

По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, прежде А. Лукашенко пускал пыль в глаза и занимался пропагандой. «Пришло время взглянуть правде в глаза», - сказал министр в субботу агентству BNS.

По его словам, риторика Лукашенко унижает людей, которые требуют перемен.

«Это граждане государства, а не кто-то, кем можно манипулировать; мы должны прекратить оскорблять их, называя безработными или не знающими, чего они хотят, унижать, показывая, что они не достойны не только уважения, но и внимания. Это путь в тупик, в которой могут быть последствия не только личные, но и для страны», - добавил Л. Линкявичюс.

И в разговоре с BNS, и в своем блоге в твиттере министр называл Лукашенко «бывшим президентом Беларуси».

«Хотя и бывший президент, он все же должен чувствовать ответственность», - сказал Л. Линкявичюс.

Александр Лукашенко, против власти которого в стране уже неделю продолжаются массовые протесты, в субботу заявил о намерении связаться с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Лукашенко, протесты представляют собой угрозу не только для Белоруссии, но и для Союзного государства с Россией и всего «общего пространства».

«Защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда», - заявил Лукашенко на совещании в Минске, отметив, что некоторые россияне, как он выразился, указывают на Белоруссию как на пример для подражания.

Лукашенко прямо не сказал, что намерен просить у Путина помощи, но подчеркнул, что с российским президентом необходимо связаться в ближайшее время и рассказать ему об «угрозе». По мнению Лукашенко, протесты в стране организуются по «методичкам цветных революций» при внешнем вмешательстве. Накануне Лукашенко упомянул, не приведя никаких доказательств, в частности, о вмешательстве людей из Польши, Нидерландов и Украины, а также «Открытой России» и российского оппозиционера Алексея Навального.

Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Linas Linkevičius
# Литва# Линкявичюс# Белоруссия# Беларусь# Лукашенко# Путин

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