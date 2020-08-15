"Проблемы будут урегулированы": Путин поговорил с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии в субботу поговорили по телефону. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.

"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", – сказано в сообщении, суть проблем при этом не упомянута. "Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении.

В нём также сказано о настрое обоих лидеров "на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии". В сообщении подчёркивается, что разговор проведён по инициативе Лукашенко.

Утром в субботу на совещании в Минске Лукашенко заявил, что ему необходимо связаться с Путиным и объяснить российскому президенту, что акции протеста в Белоруссии угрожают не только ей, но и Союзному государству. Лукашенко утверждает, что за акциями стоят зарубежные силы.

При этом до выборов президента Белоруссии – официальные итоги которых и вызвали протесты – он относил к этим силам и Россию, обвиняя Москву в поддержке своих оппонентов. В Белоруссии были задержаны 32 гражданина России, которых обвинили в подготовке беспорядков. Вчера они (большая их часть – предположительно, бойцы так называемой "ЧВК Вагнера") были переданы России.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций на выборах и милицейского насилия. Их участники требуют ухода Лукашенко. В акциях участвуют десятки тысяч людей – не только в Минске, но и в других городах.

Лично Путин пока не комментировал ситуацию в Белоруссии.

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Агентство Bloomberg в субботу со ссылкой на источники пишет, что в Кремле всерьёз рассматривают вероятность того, что Лукашенко лишится власти в результате протестов. Как утверждает агентство, люди из окружения Александра Лукашенко связывались с чиновниками Кремля, чтобы обсудить возможность его бегства в Россию. Сам Лукашенко категорически отрицает наличие планов покинуть страну.

Некоторые прокремлёвские комментаторы и российские СМИ в последние дни критикуют Лукашенко, а руководитель RT Маргарита Симоньян накануне намекнула на возможность вмешательства российской армии в события в Белоруссии, написав, что "вежливые люди" могли бы навести порядок.

Радио Свобода