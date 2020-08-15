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2020.08.15 17:45

"Проблемы будут урегулированы": Путин поговорил с Лукашенко

Радио «Cвобода»2020.08.15 17:45
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka šeštadienį susitiko su savo kolega rusu Vladimiru Putinu
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka šeštadienį susitiko su savo kolega rusu Vladimiru Putinu / AP nuotr.

Президенты России и Белоруссии в субботу поговорили по телефону. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.

"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", – сказано в сообщении, суть проблем при этом не упомянута. "Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении.

В нём также сказано о настрое обоих лидеров "на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии". В сообщении подчёркивается, что разговор проведён по инициативе Лукашенко.

Утром в субботу на совещании в Минске Лукашенко заявил, что ему необходимо связаться с Путиным и объяснить российскому президенту, что акции протеста в Белоруссии угрожают не только ей, но и Союзному государству. Лукашенко утверждает, что за акциями стоят зарубежные силы.

При этом до выборов президента Белоруссии – официальные итоги которых и вызвали протесты – он относил к этим силам и Россию, обвиняя Москву в поддержке своих оппонентов. В Белоруссии были задержаны 32 гражданина России, которых обвинили в подготовке беспорядков. Вчера они (большая их часть – предположительно, бойцы так называемой "ЧВК Вагнера") были переданы России.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций на выборах и милицейского насилия. Их участники требуют ухода Лукашенко. В акциях участвуют десятки тысяч людей – не только в Минске, но и в других городах.

Лично Путин пока не комментировал ситуацию в Белоруссии.

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Агентство Bloomberg в субботу со ссылкой на источники пишет, что в Кремле всерьёз рассматривают вероятность того, что Лукашенко лишится власти в результате протестов. Как утверждает агентство, люди из окружения Александра Лукашенко связывались с чиновниками Кремля, чтобы обсудить возможность его бегства в Россию. Сам Лукашенко категорически отрицает наличие планов покинуть страну.

Некоторые прокремлёвские комментаторы и российские СМИ в последние дни критикуют Лукашенко, а руководитель RT Маргарита Симоньян накануне намекнула на возможность вмешательства российской армии в события в Белоруссии, написав, что "вежливые люди" могли бы навести порядок.

Радио Свобода

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka šeštadienį susitiko su savo kolega rusu Vladimiru Putinu
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka šeštadienį susitiko su savo kolega rusu Vladimiru Putinu
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka šeštadienį susitiko su savo kolega rusu Vladimiru Putinu
1 / 1AP nuotr.
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka šeštadienį susitiko su savo kolega rusu Vladimiru Putinu
# Россия# Белоруссия# Беларусь# Лукашенко# Путин

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