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2020.08.15 13:18

Лукашенко: надо связаться с Путиным, Союзное государство под угрозой

добавлен комментарий Николая Сванидзе
Радио «Cвобода», "Эхо Москвы"2020.08.15 13:18
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, против власти которого в стране уже неделю продолжаются массовые протесты, в субботу заявил о намерении связаться с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Лукашенко, протесты представляют собой угрозу не только для Белоруссии, но и для Союзного государства с Россией и всего "общего пространства".

"Защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда", - заявил Лукашенко на совещании в Минске, отметив, что некоторые россияне, как он выразился, указывают на Белоруссию как на пример для подражания.

Лукашенко прямо не сказал, что намерен просить у Путина помощи, но подчеркнул, что с российским президентом необходимо связаться в ближайшее время и рассказать ему об "угрозе". По мнению Лукашенко, протесты в стране организуются по "методичкам цветных революций" при внешнем вмешательстве. Накануне Лукашенко упомянул, не приведя никаких доказательств, в частности, о вмешательстве людей из Польши, Нидерландов и Украины, а также "Открытой России" и российского оппозиционера Алексея Навального.

Накануне же белорусские власти передали российским 32-х предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера, задержанных перед выборами президента Белоруссии. Лукашенко ранее обвинял этих людей в подготовке беспорядков, однако в последние дни эта тема в белорусских официальных СМИ полностью сошла на нет.

Радио Свобода

Историк, журналист Николай Сванидзе:

Лукашенко хочет связаться с Путиным и раскрыть ему глаза на то, что ситуация представляет «угрозу не только для Белоруссии, но и для России».

То есть Лукашенко просит помощи. Помощи вполне конкретной. Братской интернациональной помощи ему лично, его режиму.

Если в Кремле на это пойдут, это решение станет фатальным не только для Лукашенко.

Эхо Москвы

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
1 / 1AP nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
# Белоруссия# Беларусь# Лукашенко# Россия# Путин

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