Премьер: вместе с коллегами из Латвии и Эстонии мы призываем Беларусь провести свободные и справедливые президентские выборы

Премьер-министр Саулюс Сквернялис вместе с премьер-министрами Эстонии и Латвии призывает Беларусь провести прозрачные президентские выборы. Об этом премьер написал в соцсети.

«Вчера в Тарту, Эстония, я разговаривал с коллегами – премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Подход к событиям в Беларуси идентичен: президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Белорусские власти должны прекратить (видимо, сделали это, наконец) и в будущем воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и задержанных во время акций протеста», - написал Сквернялис.

Он подчеркнул, что вместе с коллегами призывает соседнюю страну провести новые президентские выборы.

«Самое главное – мы призываем Беларусь провести прозрачные, свободные и справедливые президентские выборы с участием международных наблюдателей.

В свою очередь, мы призываем ЕС, чтобы он нашел возможность наложения ограничительных мер на должностных лиц, ответственных за насилие, но так, чтобы не наказывать белорусский народ за действия его руководства.

ЕС также должен найти конкретные и эффективные пути и средства, которые реально могли бы помочь народу Беларуси, стремящемуся к открытому и свободному обществу», - написал премьер-министр.